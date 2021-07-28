Лучи здоровья: за фарами проследят камеры

Камеры фото- и видеофиксации научились определять и такое нарушение, как езда с выключенными фарами. Однако штрафов водители не получат еще долго. Подробности и какие еще нарушения собираются контролировать с помощью камер — в материале «Известий».

Нейросети в поисках контрастов

Согласно п. 19.5 ПДД, в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. За нарушение этого правила, согласно 12.20 КоАП, на водителя налагается штраф в размере 500 рублей или выносится предупреждение. Теперь за автомобильными фарами планируют следить с помощью камер.

Производители камер говорят о простоте, надежности и минимальном количестве ошибок.

«Фотовидеофиксация данного нарушения основана на нейросетевых технологиях. Нейросеть просматривает изображения потока автомобилей, определяет на них государственный регистрационный знак каждой машины и выявляет наличие так называемых контрастных зон справа и слева от номерного знака. Это и есть признак включенных фар или ходовых огней. В случае, если определяется отсутствие контрастных зон, материал помечается как подозрительный и направляется в ЦАФАП (подразделение ГИБДД). Далее материал с камеры просматривает инспектор ГИБДД, устанавливает, был ли включен свет, и принимает решение о вынесении постановления об административном правонарушении. Важно отметить, что любые сомнения по данному правонарушению будут трактоваться в пользу водителя», — сообщили в ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «ОКО».

Что касается дополнительного оснащения, то, по словам экспертов ассоциации, технически на это способны практические все типы применяемых на дорогах камер, п оскольку все, что требуется от комплекса, — передать изображение транспортного потока для обработки нейросетью.

Лучи здоровья Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Игра света и тени не в пользу водителя

Отдельные специалисты со скепсисом относятся к подобным нововведениям. Член общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков считает, что сначала надо точно отладить процесс выявления нарушителей, так как не всегда габаритные огни можно отследить с высоты и на ходу в силу различных факторов.

«Не вижу в штрафах за невключенные фары чего-то принципиально нового. Сейчас камеры уже могут штрафовать за более чем 40 видов нарушений ПДД. Конечно, включенные фары очень важны для безопасности движения, но необходимо избежать ошибочных штрафов, риски которых есть из-за бликов на фарах, разной освещенности, игры света и тени, да и цветовая температура фар разных автопроизводителей тоже разная», — отмечает Мухортиков.

Когда начнут штрафовать

Камеры уже следят за фарами в ряде регионов России, в том числе в Москве, — пока только в тестовом режиме. Пока никого не штрафуют, а лишь учатся различать правильно включенные фары, объяснил руководитель компании-разработчика ПО «Астра Лаб» Сергей Ласкин.

« Сейчас мы проверяем и настраиваем камеры, чтобы они четко отслеживали наличие включенных огней. Разумеется, мы постоянно улучшаем программное обеспечение и пытаемся свести к минимуму количество ложных срабатываний. Окончание тестового периода у нас намечено на конец лета — начало осени, однако следом будет отчет для ГИБДД и ЦАФАП о ходе испытаний и достаточно внушительный процесс согласований с различными структурами, тем более учитывая высокие требования столичного ЦОДД, который очень внимательно и скрупулезно подходит к подобным нововведениям. Им нужен максимально отлаженный процесс. Разумеется, мы надеемся на быстрое решение вопроса, но по опыту с вводом камер на остановку в полосе общественного транспорта это может затянуться и на год ». — комментирует Сергей Ласкин.

Лучи здоровья3 Фото: РИА Новости/Sputnik/Арам Нерсесян

Ночная смена

Включать такую опцию, по словам эксперта, планируют не на всех камерах и не круглосуточно. Несмотря на требования ПДД, штрафовать камеры будут только в темное время суток. Время начала работы будет определяться моментом включения уличного освещения. Что касается вероятных мест, где за фарами станут следить автоматически, это неосвещенные перекрестки или мертвые зоны.

«Если есть какая-то второстепенная дорога, водитель может не увидеть машину справа или слева, которая едет без фар, выехать на перекресток — и случится ДТП. Или ситуация в тоннеле, когда водитель движется без фар, и машину на фоне общей темноты почти не видно. В любом случае конкретные места будет определять ГИБДД», — заключает Ласкин.

Стоит ли поставить свет поярче?

Как долго прослужат фары при постоянно горящем ближнем свете? Срок эксплуатации у разных видов ламп может разниться в десятки раз, рассказывают эксперты. Если брать самые эффективные светодиодные, как правило, средний ресурс будет около 50 тыс. часов, у галогеновых он может доходить до 10 тыс. часов, у обычных ламп накаливания срок службы составит лишь около 1000 часов.

Стоит ли ставить светодиодную оптику на старые автомобили или машины с недорогими галогенными фарами? По словам президента маркетплейса Autodoc.ru Владислава Соловьева, на такие эксперименты нужно идти с максимальной осторожностью. Неправильная установка чревата перегревом и проблемами с электрикой.

«Если отталкиваться от качества и срока службы, безусловно, светодиодные на голову выше галогенных аналогов за счет работоспособности, эффективности и минимального энергопотребления. Но есть одно но: не все светодиодные лампы можно использовать на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения, так как они могут быть неправильно подключены, может не соответствовать яркость, а у некоторых изделий нет разрешения ЕЭК », — заключает эксперт.

Лучи здоровья2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

После фар примутся за лихачей

В разговоре с «Известиями» Сергей Ласкин также упомянул еще одну перспективную разработку компании.

«Недавно мы начали разработку программного обеспечения, которое будет фиксировать дистанцию между автомобилями на большой скорости. Таким образом, мы поможем отслеживать « учителей » и других лихачей на дороге, которые на высоких скоростях прижимаются к заднему бамперу и всячески пытаются вас вытеснить из полосы », — рассказал Ласкин.