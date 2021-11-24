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Сенатор рассказала о доказательствах правонарушений блогеров-лихачей

Сенатор Рукавишникова: видео блогеров-лихачей будут считаться доказательством их правонарушений
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Опубликованные видео блогеров-лихачей будут считаться доказательством их правонарушений. Об этом в среду, 24 ноября, заявила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

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«Блогеры, которые занимаются опасным вождением, снимают это на камеру и выкладывают в интернет, оказывают сами себе медвежью услугу. Тем самым они осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций», — рассказала она «РИА Новости».

Она отметила, что в действующем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ самостоятельного состава «опасное вождение» нет.

«Однако подобный состав уже заложен в проект нового КоАП. И недавние печальные события только подтверждают необходимость введения такого состава», — заключила Рукавишникова.

20 ноября в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский, и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, оба погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.

По данным источника, у BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, водитель играл в шашки на дороге. При этом еще в апреле Зайнудинов заявлял, что «устраивать шашки» по городу на скорости очень опасно. Кроме того, на машине блогера не было номерных знаков. По данным «Известий», мужчина купил автомобиль недавно и не успел оформить даже страховку.

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