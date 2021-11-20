Погибший блогер Губденский устроил шашки на дороге незадолго до ДТП

Блогер Саид Губденский, который погиб в ДТП с участием трех авто на Кутузовском проспекте в Москве, находясь за рулем BMW, устроил шашки на дороге незадолго до аварии. Об этом сообщил «Известиям» в субботу, 20 ноября, источник.

По данным источника, у автомобиля BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости. Кроме того, за два часа до трагедии Губденский опубликовал в разделе «Истории» в Instagram видео, где он с другой машиной играет в шашки на дороге.

При этом в апреле Губденский отмечал, что «устраивать шашки» по городу на скорости в потоке машин очень опасно. По его словам, в одно мгновение можно погубить себя, своих близких.

Авария с участием трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, в одном из которых находился Губденский, произошла 20 ноября. Блогер и пассажир его в BMW погибли.

По данным Telegram-канала 112, в результате аварии пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes. По некоторым данным, Mercedes принадлежит крупному бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Был ли сам предприниматель на месте аварии, не уточняется.