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На разбившемся в Москве BMW Губденского не было номерных знаков

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На BMW предпринимателя и блогера Саида Губденского, погибшего в аварии на Кутузовском проспекте в Москве, не было номерных знаков.

По данным «Известий», мужчина купил автомобиль недавно и не успел оформить даже страховку.

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Как сообщили в столичной прокуратуре, накануне аварии Губденский также двигался на машине без номеров по «выделенке».

Также известно, что в 2020 году блогера лишали водительских прав на семь месяцев, однако вместо соблюдения запрета он повесил на машину подложные госномера.

ДТП произошло 20 ноября. На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes. По некоторым данным, Mercedes принадлежит крупному бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Был ли сам предприниматель на месте аварии, не уточняется.

По данным источника, у BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, водитель играл в шашки на дороге. При этом еще в апреле Губденский заявлял, что «устраивать шашки» по городу на скорости очень опасно.

Друг Губденского Роман Аскеев назвал возможной причиной аварии плохую погоду.

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