Тише едут: зачем европейские города ограничивают скорость до 30 км/ч

Во Франции продолжают ограничивать максимальную скорость на городских дорогах до 30 км/ч. В середине сентября новые правила приняли Бордо и Лион — они присоединились к Парижу, Греноблю, Лиллю, Нанту и другим французским городам. Изменения вступят в силу с 2022 года. По словам градоначальников, такие меры уменьшат травматизм в авариях и снизят уровень шума. Ограничение до 30 км/ч ввели и в других европейских странах — к примеру, Бельгии, Испании, Нидерландах и Великобритании. Зачем это нужно и какая связь между тяжестью ДТП и скоростью , разбирались «Известия».

Меньше травм, меньше шума

Базовая разрешенная скорость в большинстве мировых столиц — 50 км/ч, в центре города — часто ниже. В сентябре французские Бордо и Лион ограничили лимит до 30 км/ч почти на всех улицах, кроме самых крупных. В августе так же поступил Париж: изменения не коснулись только кольцевой дороги и нескольких магистралей.

Мэр Лиона Грегори Дусе отметил, что решение должно снизить количество несчастных случаев на дорогах, и привел в пример опыт других европейских городов: там, по его словам, число аварий уменьшилось на 40%. Глава Бордо Пьер Юрмик рассказал, что в муниципалитете планируют добавить полосы для автобусов и велосипедные дорожки, а также расширить пешеходную зону в центре. «Медленное вождение — не пустая трата времени, и я хотел бы напомнить, что средняя скорость автомобиля в Бордо составляет 14 км/ч», — подчеркнул он.

В последние пять лет такую практику внедрили многие европейские города: Лейпциг, Мадрид, Лондон, Брюссель и другие. Десятки улиц в их центральной части или жилой застройке стали менее скоростными.

Сегодня все международные организации, включая всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), заявляют, что тяжесть последствий ДТП напрямую зависит от скорости. Если водитель придерживался лимита в 30 км/ч, то в 90% случаев участники аварии получат лишь легкие повреждения без угрозы для жизни. Выше 50 км/ч — и вероятность смертельного исхода столкновения превысит 90%.

ВОЗ пришла к выводу, что каждый лишний километр в час средней скорости увеличивает риск попасть в аварию на 3%, а количество смертей в них — на 4–5%.

Как отметил в беседе с «Известиями» урбанист Алексей Радченко, высокая скорость — это сильнее удар, ниже внимательность, дольше тормозной путь, плюс смежные факторы. Соответственно, большая энергия удара — тяжелее последствия. Кроме того, пояснил эксперт, даже небольшие аварии без пострадавших блокируют полосы и создают пробки.

— Важно и то, что низкая скорость не только спасает жизни, но и имеет другие преимущества. Чем ниже скорость, тем меньше шума от автомобилей, меньше выхлопов и меньше стресса у жителей, находящихся рядом с дорогой. Меньше ДТП, более равномерное и предсказуемое движение, меньше пробок. Меньше места требуется выделять для движения: перекрестки становятся компактнее, радиусы поворота ниже, полосы движения уже.

Европейская практика

Кардинальное ограничение скорости на городских улицах постепенно внедряют по всей Европе. В Испании снизили лимит до 30 км/ч на односторонних однополосных и двухсторонних улицах. При этом там нет допустимого нештрафуемого превышения в 20 км/ч.

В испанском Бильбао с момента ограничения скорости число поездок на велосипедах выросло на 20%. В зонах 30 км/ч общий уровень аварийности снизился на 15–30%, а тяжесть последствий — до 50%.

С 2020 года лимиты в 30–50 км/ч установили в Лондоне — в центре города, на напряженных магистралях, в платной зоне. Общая протяженность этих дорог — 14,5 км, впоследствии мера затронет больше улиц. Так в мегаполисе хотят сократить число погибших и серьезно пострадавших в ДТП на 65% к 2022 году. По данным транспортного управления Лондона, ежедневно из-за высокой скорости движения на дорогах британской столицы погибают или получают серьезные ранения в среднем два человека.

— Мы не хотим мириться с тем, что происходит на дорогах, — заявил мэр Лондона Садик Хан. — Наши планы предусматривают снижение скорости транспортных средств в платной зоне с целью защиты велосипедистов, пешеходов и других участников транспортного движения.

Скоростной режим в городе будет постепенно ограничиваться до 2024 года и станет контролироваться многочисленными видеокамерами.

— Если говорить о городах нашей страны, то в ПДД пока действует ограничение в 60 км/ч, которое уже само по себе приводит к смертельным исходам. Ситуация усложняется юридической лазейкой в виде нештрафуемого порога в 20 км/ч, что автоматически поднимает скорость до почти 80 км/ч — смертельными в этом случае становятся практически все аварии, в ходе которых тяжелые травмы получат не только пешеходы, но и водители, — сказал руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

Госавтоинспекция России поддерживает инициативу снижения скорости на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч. По словам начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, это надо делать индивидуально и обоснованно для каждой улицы.

Статистика показывает, что число жертв в ДТП в России значительно превышает показатели стран с более строгими скоростными ограничениями. Сейчас социальный риск в Москве составляет 3,0 (число смертей в ДТП на 100 тыс. жителей), в Берлине — 1,1 (скорость 50 км/ч.)