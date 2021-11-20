Погибшего в ДТП блогера Губденского ранее лишали водительских прав

Предпринимателя и блогера Саида Губденского, погибшего за рулем BMW в аварии с тремя машинами на Кутузовском проспекте в Москве, ранее лишали водительских прав. По данным «Известий», в 2020 году ему запретили находиться за рулем на семь месяцев.

Однако запрет не остановил блогера, и он повесил на свой автомобиль подложные госномера.

Как сообщили в столичной прокуратуре, Губденский в соцсетях публиковал видеоролики, на которых грубо нарушает ПДД, а накануне аварии он двигался по «выделенке» на машине без номеров.

По данным источника, у BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, водитель играл в шашки на дороге.

При этом в апреле Губденский отмечал, что «устраивать шашки» по городу на скорости очень опасно, так как в одно мгновение можно погубить себя, своих близких.

ДТП произошло 20 ноября. На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes. По некоторым данным, Mercedes принадлежит крупному бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Был ли сам предприниматель на месте аварии, не уточняется.

Друг Губденского Роман Аскеев, в свою очередь, заявил, что возможной причиной аварии является плохая погода.