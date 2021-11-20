Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП на Кутузовском проспекте

Прокуратура Москвы организовала проверку после ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погибли два человека. Об этом сообщается 20 ноября.

«Будет дана оценка как общей организации работы уполномоченных органов по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения, привлечению виновных лиц к ответственности, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения лицом, совершившим 20 ноября ДТП на Кутузовском пр., что явилось причиной совершения административных правонарушений и в конечном итоге деяния, повлекшего смерть человека», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что водитель BMW, за рулем которого, по данным «Известий», находился блогер Саид Губденский, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе его лишали права управления транспортным средством.

«В своей социальной сети, мужчина публиковал видеоролики, на которых грубо нарушает ПДД РФ, в том числе вчера двигался по полосе для маршрутных ТС, без номеров», — подчеркнули в ведомстве.

ДТП произошло ранее в этот день. На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes. По некоторым данным, Mercedes принадлежит крупному бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Был ли сам предприниматель на месте аварии, не уточняется.

По данным источника, у BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, он играл в шашки на дороге.

Друг Губденского Роман Аскеев, в свою очередь, заявил, что возможной причиной аварии является плохая погода.