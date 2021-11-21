После смертельного ДТП на Кутузовском проспекте возбудили дело

Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбуждено после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погибли блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский, и пассажир его BMW.

Губденский — друг российского блогера Михаила Литвина. Второй опубликовал в Instagram пост, где написал: «пропал на неопределенный срок, произошла беда».

Массовая автоавария произошла с участием трех автомобилей — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был Губденский; его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.

Также в аварии пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один — из Mercedes. Госпитализация им не потребовалась. По некоторым данным, Mercedes принадлежит крупному бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Был ли сам предприниматель на месте аварии, не уточняется.

По данным источника РЕН ТВ, у BMW на момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, автомобиль играл в шашки на дороге. Кроме того, Губденский неоднократно получал административные штрафы за нарушения ПДД. В 2020 году его лишили прав на восемь месяцев, но он ездил на автомобиле с фальшивыми номерами.

Друг Губденского Роман Аскеев, в свою очередь, заявил, что возможной причиной аварии является плохая погода, поскольку погибший был «абсолютно прилежным, нормальным водителем».