Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России отменят или сократят более 40 поездов из-за падения спроса
Происшествия
В Башкирии туристы с детьми попали в снежную ловушку
Мир
В аэропорту Атланты из-за случайного выстрела началась паника
Мир
Новогодние украшения обрушились на людей в ТЦ в Швейцарии
Мир
Рогозин рассказал о наблюдении за американским беспилотником X-37
Спорт
Российские шахматистки стали семикратными призерами командного ЧЕ
Общество
Эксперт предложил изолировать от общества злостных нарушителей ПДД
Спорт
Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при по фигурному катанию во Франции
Происшествия
В Петербурге водитель в ходе конфликта открыл стрельбу на КАД
Мир
Протесты против локдауна собрали в Вене 40 тыс. человек

После смертельного ДТП на Кутузовском проспекте возбудили дело

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбуждено после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погибли блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский, и пассажир его BMW.

Губденский — друг российского блогера Михаила Литвина. Второй опубликовал в Instagram пост, где написал: «пропал на неопределенный срок, произошла беда».

Массовая автоавария произошла с участием трех автомобилей — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был Губденский; его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.

Также в аварии пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один — из Mercedes. Госпитализация им не потребовалась. По некоторым данным, Mercedes принадлежит крупному бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Был ли сам предприниматель на месте аварии, не уточняется.

По данным источника РЕН ТВ, у BMW на момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, автомобиль играл в шашки на дороге. Кроме того, Губденский неоднократно получал административные штрафы за нарушения ПДД. В 2020 году его лишили прав на восемь месяцев, но он ездил на автомобиле с фальшивыми номерами.

Друг Губденского Роман Аскеев, в свою очередь, заявил, что возможной причиной аварии является плохая погода, поскольку погибший был «абсолютно прилежным, нормальным водителем».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021