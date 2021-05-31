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Система «Паутина» для розыска авто заработает по всей РФ до конца года

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МВД России до конца года запустит по всей стране систему «Паутина», которая позволяет отследить местоположение угнанного автомобиля, а также машин, скрывшихся с места ДТП, сообщили 31 мая в пресс-службе ведомства.

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«Срок ввода специального программного обеспечения (СПО) «Паутина» в эксплуатацию установлен на декабрь текущего года», — цитирует представителя министерства ТАСС.

В ведомстве добавили, что на данный момент на базе программного обеспечения проводятся работы по развертыванию сервиса для автоматизации работы центров по фиксации административных правонарушений в области ПДД.

«Вопросы оценки эффективности внедрения указанного сервиса в деятельность ОВД в настоящее время представляются преждевременными», — отметили в МВД.

21 апреля система «Паутина» начала работу только на территории Центрального федерального округа (ЦФО). Помимо прочего, компоненты системы в будущем будут использовать для электронного обжалования штрафов через портал госуслуг.

Если раньше полиция могла получить фото автомобиля только в момент аварии, однако сейчас стали доступны снимки всех проездов. Кроме того, сотрудники получат доступ к снимкам, которые по различным причинам были отсеяны и не превратились в штрафы.

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