Haval представил российскую версию кроссовера Dargo

В Москве состоялась презентация нового кроссовера Haval Dargo. Автомобили появятся у дилеров уже 9 июня. За базовую переднеприводную версию кроссовера придется заплатить 3,2 млн рублей.

Dargo — среднеразмерный кроссовер в новой для китайской марки «прямоугольной» стилистике. По длине он равен Haval F7 — 4620 мм, но построен на новой платформе L.E.M.O.N, обеспечивающей, как обещают, высокий уровень безопасности. В базе у автомобиля шесть подушек безопасности. Больше у Dargo и колесная база — 2738 мм.

Отделка интерьера выполнена на более качественном уровне, чем у прежних моделей китайской марки, хотя пластик на передней панели мог бы быть помягче. Салон можно заказать с оранжевыми вставками.

Самая необычная деталь — приборная панель с «козырьком», на котором отображаются режимы автоматической трансмиссии.

Необычный фунционал «прозрачного капота» — изображение с передней камеры транслируется на 12-дюймовый экран мультимедиа.

Под самим капотом безальтернативный бензиновый турбомотор объемом 2 л, развивающий 192 л. с. и 320 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с семиступенчатым «роботом», причем Dargo может быть как передне-, так и полноприводным. С места до «сотни» полноприводная машина разгоняется за 10 секунд. Версия с передним приводом на секунду быстрее. На 100 км кроссоверу с полным приводом необходимо 9,2 л бензина. Модификация с передним приводом чуть экономичнее: на 100 км она тратит 8,3 л горючего.

Полный привод устроен как у большинства кроссоверов — многодисковая муфта в приводе задних колес. Вне асфальта Dargo должны выручить специальные режимы «снег», «грязь», «песок», «трава/гравий», «ухабы», а также неплохая внедорожная геометрия: клиренс кроссовера — 20 см. Двигатель снизу прикрыт пластиковой защитой.

Производство Dargo налажено на заводе Haval в Тульской области, однако недавно компания получила еще один ОТТС на автомобиль китайской сборки.

«В приоритете, безусловно, автомобили, выпущенные на нашем заводе в Тульской области. Однако сложная ситуация с логистикой комплектующих заставляет нас подстраховаться. Если по каким-то причинам произойдет сбой в поставках компонентов, мы сможем предложить покупателям машины, выпущенные в Китае. Единственное отличие между ними — иной VIN-номер. В остальном этим автомобили абсолютно идентичны», — заявил «Известиям» менеджер по продукту Haval Dargo Сергей Галкин.

Он подчеркнул, что автомобиль прошел адаптацию для российского климата — подогрев передних сидений, руля и лобового стекла и форсунок стеклоомывателя уже в базе.

В базовую комплектацию за 3,2 млн рублей входят также шесть подушек безопасности, круиз-контроль, задний парктроник с камерой заднего вида.

В более дорогих комплектациях автомобиль оснащается передними креслами с вентиляцией, камерой кругового обзора, подогревом второго ряда сидений. В максимальной комплектации Dargo оснащен водительским креслом с массажем, боксовыми подножками, панорамной крышей, а также функцией помощи при движении задним ходом. Автомобиль запоминает траекторию последних 50 м при движении вперед и повторяет ее, двигаясь назад. Такая машина стоит 3,75 млн рублей.

В салонах дилеров первые Haval Dargo появятся уже 9 июня.