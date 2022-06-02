Сроковое решение: время ремонта авто и техники по гарантии хотят увеличить вдвое

Срок ремонта потребительских товаров по гарантии могут увеличить вдвое — до 90 дней . Такой порядок предлагается легализовать в России на год. Инициативу обсуждают Минэкономразвития, Минпромторг и Роспотребнадзор, следует из документов Минэка, с которыми ознакомились «Известия». В новых экономических условиях у компаний возникли проблемы с поставками: без необходимых деталей они не могут починить товары по гарантии. Поэтому в ближайшее время бизнес ждет всплеска судебных разбирательств с потребителями, которые могут закончиться штрафами и начислением пеней.

Дополнительные гарантии

Российский бизнес в ближайшие два месяца ждет рост числа претензий и исков от потребителей . Автодилеры и другие предприятия не могут починить неисправный товар по гарантии в течение максимум 45 дней, как это положено по закону . Производители продукции задерживают поставку деталей, и сервисы не могут самостоятельно решить эту проблему. Об этом сказано в письме Минэкономразвития в Роспотребнадзор и Минпромторг от 24 мая, с документом ознакомились «Известия». Минэк предложил коллегам обдумать пути решения сложившейся ситуации. 25 мая прошло соответствующее совещание: стороны обсудили несоблюдение сроков гарантийного ремонта по независящим от компаний причинам — из-за внешнего санкционного давления.

В конце апреля Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направили в правительство обращение, в котором настаивали: сроки ремонта по гарантии следует продлить плюс наложить мораторий на несколько статей закона «О защите прав потребителей» . Бизнес объяснял, что на фоне санкций автодилерам не хватает запчастей. А это значит, что компании не могут сделать гарантийный ремонт. Именно из-за этого они ждали всплеска «потребительского экстремизма». То есть у граждан появилась возможность обращаться в суд и наказывать предприятия за нарушение закона о защите прав потребителей, а значит, часть людей непременно воспользуется ею. В итоге компании придется выплачивать штрафы и пени за просрочку.

Сроковое решение Фото: ТАСС/Марина Лысцева

— Сейчас существуют нередко независящие от компаний причины, по которым происходит задержка поставок, — признал Минэк в документе. — Это приводит к невозможности соблюдения сроков, которые предусмотрены законом.

В бумагах министерства перечислены предлагаемые решения этой проблемы. В частности, внести поправки в ст. 20 закона «О защите прав потребителей» и увеличить срок гарантийного ремонта вдвое — с 45 до 90 дней . Плюс ввести мораторий на взыскание с компаний штрафов в размере 50% от суммы, которую суд присуждает потребителю за неисполнение любых обязательств .

«Известия» направили запросы в перечисленные ведомства, а также в РСПП и ассоциацию «Российские автомобильные дилеры».

В Роспотребнадзор предложения не поступали, сказали «Известиям» в службе.

В поисках баланса

Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) выступила против предложений бизнеса, сказал «Известиям» ее глава Олег Павлов. Он высказал свои замечания на прошедшем совещании.

— По нашему убеждению, сам факт вынесения данного вопроса на обсуждение является абсурдным, — отметил он. — Сначала иностранные автоконцерны фактически ввели против России санкции и прекратили поставки запчастей, а теперь требуют урезать права граждан, чтобы они лишались всех гарантий в случае задержки ремонта.

То, как увеличение предельного срока гарантийного ремонта скажется на потребителях, зависит от дефекта конкретного товара, сказал «Известиям» председатель Союза потребителей РФ (СПРФ) Петр Шелищ. Закон обязывает продавца предоставить клиенту аналогичный товар на всё время гарантийного ремонта , добавил он.

Сроковое решение Фото: ТАСС/Марина Лысцева

— При наличии такой замены больших неудобств у потребителя не должно возникнуть , к тому же это стимулирует контрагента скорее завершить ремонт, — сказал он. — Однако такая обязанность не распространяется на часть товаров длительного пользования, например на автомобили, мотоциклы, часть электроники, газовые и электрические плиты, мебель .

Владельцев этих товаров дополнительные 45 дней ремонта затронут сильно: многие люди, скорее всего, воспользуются своим правом и потребуют их замены, отметил эксперт. Также можно предположить, что люди потребуют вернуть стоимость продукции, если продавец не сможет заменить товар с поломкой. Поэтому в союзе сочли рациональным увеличить срок ремонта по гарантии только для тех товаров, которые продавцы готовы заменить на всё время ремонта.

В других случаях столь длительные работы сильно ущемят права потребителей, особенно если речь идет об автомототехнике и других технически сложных товарах, уверен Петр Шелищ. Эксперт усомнился, что дополнительные 45 дней ремонта реально помогут решить проблемы, а положение клиентов при этом очевидно ухудшится. Люди привыкли к этим вещам, поэтому такая длительная неопределенность с их использованием становится проблемой, резюмировал он.