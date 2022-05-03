Чинить препятствия: в России заявили о риске переносов сроков ремонта техники

Потребители могут остаться без ремонта неисправных товаров (электроника, техника и автомобили). Такие риски увидели в «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ), свое мнение организация высказала в письме правительству России. Союз промышленников и предпринимателей и Ассоциация автомобильных дилеров уже предлагали властям разрешить допускать просрочку ремонта автомобиля по гарантии (максимум 45 дней) и не платить неустойки и штрафы за нее. Дело в том, что из-за ограничений ЕС деталей для ремонта нет. Такой подход грозит ущемлением прав потребителей, ведь мораторий наверняка будет распространяться на все технически сложные товары, уверены в ОПИ. В итоге люди могут остаться не только с неисправными авто, но и компьютерами, телефонами и другой техникой.

Ремонтные риски

В конце апреля Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направили в правительство обращение. Организации попросили продлить сроки ремонта по гарантии (максимум 45 дней), плюс наложить мораторий на несколько статей закона «О защите прав потребителей». Бизнес пояснил: на фоне санкций автодилерам не хватает запчастей. В такой ситуации компании не могут гарантировать оперативный ремонт, поэтому опасаются «потребительского экстремизма», то есть того, что граждане начнут массово подавать в суды исключительно с целью взыскать с компаний штрафы и пени за просрочку. В итоге дилеры рискуют понести серьезные финансовые потери из-за того, что не смогут исполнить свою обязанность бесплатно устранить недостатки товара в рамках гарантийного ремонта.

чинить1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В «Общественной потребительской инициативе» уверены: аргументы автодилеров несостоятельны с юридической точки зрения, плюс они могут стать поводом для ущемления прав и законных интересов россиян. Об этом ОПИ написала главе правительства Михаилу Мишустину, «Известия» ознакомились с письмом.

Риски, вызванные приостановкой или прекращением поставок на российский рынок импортных автомобилей и запчастей к ним, следует переложить с потребителей на импортеров, считают в ОПИ. В текущих условиях судебная система демонстрирует готовность противостоять уходу иностранных компаний и контролируемых ими российских юридических лиц.

В организации уточнили, что потребители начинают предъявлять иски к дилерам о взыскании неустойки и штрафа — размер неустойки составляет 1% от стоимости автомобиля за каждый день просрочки. К примеру, для машины стоимостью 3 млн рублей неустойка составит 30 тыс. рублей в сутки.

чинить2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Если поправки внесут в закон «О защите прав потребителей», то они коснутся всех товаров — не только автовладельцев, но и потребителей технически сложных товаров. Это бытовая техника, электроника, компьютеры, смартфоны и так далее, потому что статья о ремонте по гарантии едина для всей продукции, — сказал «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов. — У продавцов не будет стимулов выполнять требования граждан в установленные сроки, если санкций за просрочку не будет. В итоге на руках у граждан окажутся миллионы неисправных товаров без перспектив ремонта.

В аппарат правительства письмо не поступало, сказали «Известиям» в пресс-службе кабмина.

Временная мера

В России уже есть опыт остановки действия норм законодательства, которое защищает потребителей, — такая практика появилась с началом пандемии коронавируса , напомнил «Известиям» председатель Союза потребителей Петр Шелищ. В то время во всем мире массово отменяли авиарейсы, принудительно закрывали отели, магазины, сервисы обслуживания и ремонта. Если бы во время форс-мажорных ситуаций к исполнителям услуг применяли все действующие нормы, то их бы уже не было на рынке, добавил он.

чинить3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В результате стало бы хуже не только собственникам и работникам этих организаций, но и потребителям. Например, сократился бы выбор, а значит, и выросли бы цены, плюс упало бы качество , — добавил эксперт. — Поэтому союз поддержал в 2020 году ограничение прав потребителей, которое правительство ввело как временную меру.

Например, в июне 2020 года кабмин заморозил на три года право вернуть деньги за авиабилет, который не использовали не по вине пассажира. Взамен ввели немедленное исполнение обязанности по договору перевозки. Речь идет о ваучерах на отложенные полеты, напомнил Петр Шелищ.

Эксперт уверен, что потребители при выявлении недостатков у товара по-прежнему должны обращаться к продавцу. Именно торговля обязана обеспечить ремонт. Правительство уже дало бизнесу право ввозить запчасти и комплектующие по параллельному импорту. Если окажется, что этого канала недостаточно, продавец будет возвращать людям стоимость некачественного товара, уверен эксперт. Это приведет к подорожанию импортных автомобилей, зато проблемы дефицита запчастей не будет. Пока таких сложностей нет, и автоконцерны их не предсказывают. Плюс следует учесть, что в России, скорее всего, появятся свои аналоги наиболее востребованных запчастей иномарок.

чинить4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Роспотребнадзоре напомнили, что у потребителя есть право письменно обратиться к любым лицам, которые юридически отвечают за свои обязательства. Плюс служба допускает, что ответственным может стать учредитель компании.