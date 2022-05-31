Ремонтные заботы: энергетики ищут поставщиков запчастей к отопительному сезону
Энергетики ищут новых поставщиков запчастей для подготовки к будущему отопительному сезону. Такую рекомендацию компаниям дали в Минэнерго, рассказали «Известиям» в ведомстве. Ранее энергетики столкнулись с нехваткой запчастей, что помешало им провести запланированные ремонтные работы. В мае было выявлено минимум 20 таких случаев, следует из протокола совещания у замглавы Минэнерго Евгения Грабчака от 16 мая (документ есть у редакции). По словам источника «Известий» в отрасли, для импортного оборудования запас запчастей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) ограничен 1–3 месяцами и цепочки поставок в новых условиях еще не налажены. В компаниях заверили: рисков для энергоснабжения потребителей нет и временные сложности с поставками удастся разрешить. Эксперты согласны, что энергетики смогут подготовиться к осенне-зимнему периоду.
Про запас
Российские энергетические компании столкнулись с нехваткой запчастей, что помешало им осуществить запланированные ремонтные работы. В мае было выявлено минимум 20 таких случаев. Об этом сказано в протоколе совещания у замглавы Минэнерго Евгения Грабчака от 16 мая, с копией документа ознакомились «Известия». Как указано в бумагах, проблема коснулась таких компаний, как «Т Плюс», «РусГидро», «Лукойл», «Росатом», «Фортум», «Квадра», «Энел Россия» и ряд других. «Известия» направили запросы бизнесу.
Как сказали «Известиям» в Минэнерго, замглавы ведомства Евгений Грабчак в ходе совещания предупредил компании о необходимости заблаговременно найти новых поставщиков запчастей для подготовки к будущему отопительному сезону. При этом в ведомстве подчеркнули, что пока ситуация с корректировкой ремонтных программ соответствует среднегодовым значениям, а любые возможные перестройки логистических цепочек будут завершены в необходимый срок и находятся на особом контроле министерства.
Как сообщил редакции источник в отрасли, для импортного оборудования у энергетиков запас ЗИП ограничен несколькими месяцами и цепочки их поставок в Россию в новых условиях пока не налажены. Речь идет о различном зарубежном оборудовании, установленном на объектах генерации, подтвердил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
— На таких объектах может использоваться больше техники иностранного производства, и введенные ограничения могли повлиять на его поставки в страну. Вероятно, нехватка запчастей помешала провести замену отдельных узлов, — отметил Дмитрий Баранов.
Совет производителей энергии ранее предупреждал Минэнерго о возможных рисках для компаний из-за антироссийских санкций. Среди них бизнес отмечал возможные проблемы с эксплуатацией энергоблоков на иностранных парогазовых установках (ПГУ) из-за дефицита импортных запчастей или невозможности сервисного обслуживания. В качестве вероятных последствий совет отмечал риск досрочного закрытия некоторых ТЭС.
С марта о приостановке работы над новыми проектами в РФ стали сообщать и ключевые иностранные игроки на рынке энергооборудования — Siemens, Vestas, GE. При этом в Минэнерго отмечали, что в России газотурбинные установки составляют порядка 8% (22 ГВт из примерно 245 ГВт мощности электростанций всей страны).
Источник «Известий» на рынке, знакомый с ситуацией, отметил, что фактически с основными сложностями столкнулась тепловая генерация.
— У ГЭС проблем меньше, хотя и в гидроэнергетике есть некоторая нехватка оборудования. По словам собеседника издания, гидроэнергетики закупали импортную электронику систем управления, микрочипы, электроцилиндры. Впрочем, вполне реально обеспечить необходимые поставки через Азию, и бизнес активно занимается налаживанием новых логистических связей. В перспективе российским энергетикам необходимо будет замещать отечественными аналогами насосное оборудование, электродвигатели, компрессоры, а также запчасти к газовым турбинам. Переговоры в этом направлении уже ведутся, — отметил главный инженер компании «Т Плюс» Денис Уланов.
Смягчение требований
Большинство закупок оборудования проведено годом ранее, поэтому сегодня его нехватки нет, отметил Денис Уланов. Несмотря на временные сложности, запланированная деятельность энергетической отрасли РФ продолжится: у оборудования есть значительный рабочий ресурс, считает Дмитрий Баранов. Большая часть газотурбинных установок в РФ не выработали и половину нормативного ресурса, поэтому на ближайшие годы вопрос о необходимости их замены не является актуальным, сообщали ранее в Минэнерго.
Будет продолжено и регулярное обслуживание оборудования, введенные ограничения — не повод прекращать его, считает Дмитрий Баранов. Источник, знакомый с ситуацией, сказал «Известиям», что, возможно, будут смягчены регламентные требования обслуживания оборудования энергетиков — например, в РФ могут отказаться от регулярного обновления ПО. Это может несколько снизить срок эксплуатации энергообъектов, но времени у России достаточно, чтобы к тому моменту внедрить собственные аналоги.
Так, например, в РФ уже через 3–4 года может быть запущено производство собственных парогазовых установок, согласен замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. А до момента, когда будут внедрены отечественные газовые турбины, предлагается экономия ресурса действующих иностранных «с использованием механизма снижения времени их работы в рамках диспетчерских и рыночных процедур». Об этом в середине мая на встрече с президентом России Владимиром Путиным говорил глава Минэнерго Николай Шульгинов. Министр подчеркивал, что сейчас отечественные производители энергетического машиностроения развертывают серийное производство газовых турбин большей и средней мощности, в 2027 и 2028 годах будут реализованы проекты по вводу в работу российских парогазовых установок.
Есть и конкретные примеры успешного импортозамещения в России. Генеральный директор АО «КрымТЭЦ» Тарас Целый рассказал «Известиям», что еще после санкций 2014 года компания начала замену импортного оборудования на отечественное и этот процесс практически завершен.
— У нас нет никаких трудностей с запчастями. Все нужные нам запчасти производятся на заводах России. Наша новая ТЭЦ — Сакская ПГУ-120, в принципе, строилась только на основе отечественного оборудования. Турбины для Сакской ТЭЦ создавали специалисты из «Ростеха» (ОДК «Инжиниринг»). Оборудование разработали на базе авиационных двигателей, которые используют в самолетах Ту-204 и Ил-86, — отметил он.
По словам Тараса Целого, компания принимает коллег из разных регионов России, которые столкнулись с трудностями с поставками оборудования из-за заграницы, и делится опытом работы на отечественном оборудовании, которое хорошо себя зарекомендовало.
Проблем с запчастями нет и у представителей электросетевого комплекса, отметила директор департамента по связям с органами власти ассоциации НП ТСО Наталья Готова. Российские производители оборудования для электроэнергетики очень быстро адаптировались к новым условиям и обеспечивают рынок всем необходимым, сказала она.
Временные сложности у российских энергетиков не приведут к рискам дефицита энергии в регионах страны, считает Александр Фролов. В РФ вырабатывается профицит энергии и электроснабжение надежно, заключил эксперт.