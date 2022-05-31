Ремонтные заботы: энергетики ищут поставщиков запчастей к отопительному сезону

Энергетики ищут новых поставщиков запчастей для подготовки к будущему отопительному сезону. Такую рекомендацию компаниям дали в Минэнерго, рассказали «Известиям» в ведомстве. Ранее энергетики столкнулись с нехваткой запчастей, что помешало им провести запланированные ремонтные работы. В мае было выявлено минимум 20 таких случаев, следует из протокола совещания у замглавы Минэнерго Евгения Грабчака от 16 мая (документ есть у редакции). По словам источника «Известий» в отрасли, для импортного оборудования запас запчастей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) ограничен 1–3 месяцами и цепочки поставок в новых условиях еще не налажены. В компаниях заверили: рисков для энергоснабжения потребителей нет и временные сложности с поставками удастся разрешить. Эксперты согласны, что энергетики смогут подготовиться к осенне-зимнему периоду.

Про запас

Российские энергетические компании столкнулись с нехваткой запчастей, что помешало им осуществить запланированные ремонтные работы . В мае было выявлено минимум 20 таких случаев. Об этом сказано в протоколе совещания у замглавы Минэнерго Евгения Грабчака от 16 мая, с копией документа ознакомились «Известия». Как указано в бумагах, проблема коснулась таких компаний, как «Т Плюс», «РусГидро», «Лукойл», «Росатом», «Фортум», «Квадра», «Энел Россия» и ряд других. «Известия» направили запросы бизнесу.

Как сказали «Известиям» в Минэнерго, замглавы ведомства Евгений Грабчак в ходе совещания предупредил компании о необходимости заблаговременно найти новых поставщиков запчастей для подготовки к будущему отопительному сезону. При этом в ведомстве подчеркнули, что пока ситуация с корректировкой ремонтных программ соответствует среднегодовым значениям, а любые возможные перестройки логистических цепочек будут завершены в необходимый срок и находятся на особом контроле министерства.

Ремонтные заботы Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Как сообщил редакции источник в отрасли, для импортного оборудования у энергетиков запас ЗИП ограничен несколькими месяцами и цепочки их поставок в Россию в новых условиях пока не налажены . Речь идет о различном зарубежном оборудовании, установленном на объектах генерации, подтвердил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

— На таких объектах может использоваться больше техники иностранного производства, и введенные ограничения могли повлиять на его поставки в страну. Вероятно, нехватка запчастей помешала провести замену отдельных узлов, — отметил Дмитрий Баранов.

Совет производителей энергии ранее предупреждал Минэнерго о возможных рисках для компаний из-за антироссийских санкций. Среди них бизнес отмечал возможные проблемы с эксплуатацией энергоблоков на иностранных парогазовых установках (ПГУ) из-за дефицита импортных запчастей или невозможности сервисного обслуживания . В качестве вероятных последствий совет отмечал риск досрочного закрытия некоторых ТЭС.

С марта о приостановке работы над новыми проектами в РФ стали сообщать и ключевые иностранные игроки на рынке энергооборудования — Siemens, Vestas, GE. При этом в Минэнерго отмечали, что в России газотурбинные установки составляют порядка 8% (22 ГВт из примерно 245 ГВт мощности электростанций всей страны).

Ремонтные заботы Фото: TASS/EPA/FOCKE STRANGMANN

Источник «Известий» на рынке, знакомый с ситуацией, отметил, что фактически с основными сложностями столкнулась тепловая генерация.

— У ГЭС проблем меньше, хотя и в гидроэнергетике есть некоторая нехватка оборудования. По словам собеседника издания, гидроэнергетики закупали импортную электронику систем управления, микрочипы, электроцилиндры. Впрочем, вполне реально обеспечить необходимые поставки через Азию, и бизнес активно занимается налаживанием новых логистических связей. В перспективе российским энергетикам необходимо будет замещать отечественными аналогами насосное оборудование, электродвигатели, компрессоры , а также запчасти к газовым турбинам. Переговоры в этом направлении уже ведутся , — отметил главный инженер компании «Т Плюс» Денис Уланов.

Смягчение требований

Большинство закупок оборудования проведено годом ранее, поэтому сегодня его нехватки нет , отметил Денис Уланов. Несмотря на временные сложности, запланированная деятельность энергетической отрасли РФ продолжится: у оборудования есть значительный рабочий ресурс, считает Дмитрий Баранов. Большая часть газотурбинных установок в РФ не выработали и половину нормативного ресурса, поэтому на ближайшие годы вопрос о необходимости их замены не является актуальным , сообщали ранее в Минэнерго.

Будет продолжено и регулярное обслуживание оборудования, введенные ограничения — не повод прекращать его, считает Дмитрий Баранов. Источник, знакомый с ситуацией, сказал «Известиям», что, возможно, будут смягчены регламентные требования обслуживания оборудования энергетиков — например, в РФ могут отказаться от регулярного обновления ПО . Это может несколько снизить срок эксплуатации энергообъектов, но времени у России достаточно, чтобы к тому моменту внедрить собственные аналоги.

Так, например, в РФ уже через 3–4 года может быть запущено производство собственных парогазовых установок , согласен замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. А до момента, когда будут внедрены отечественные газовые турбины, предлагается экономия ресурса действующих иностранных «с использованием механизма снижения времени их работы в рамках диспетчерских и рыночных процедур». Об этом в середине мая на встрече с президентом России Владимиром Путиным говорил глава Минэнерго Николай Шульгинов. Министр подчеркивал, что сейчас отечественные производители энергетического машиностроения развертывают серийное производство газовых турбин большей и средней мощности, в 2027 и 2028 годах будут реализованы проекты по вводу в работу российских парогазовых установок .

Ремонтные заботы Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Есть и конкретные примеры успешного импортозамещения в России. Генеральный директор АО «КрымТЭЦ» Тарас Целый рассказал «Известиям», что еще после санкций 2014 года компания начала замену импортного оборудования на отечественное и этот процесс практически завершен.

— У нас нет никаких трудностей с запчастями. Все нужные нам запчасти производятся на заводах России. Наша новая ТЭЦ — Сакская ПГУ-120, в принципе, строилась только на основе отечественного оборудования. Турбины для Сакской ТЭЦ создавали специалисты из «Ростеха» (ОДК «Инжиниринг»). Оборудование разработали на базе авиационных двигателей, которые используют в самолетах Ту-204 и Ил-86, — отметил он.

По словам Тараса Целого, компания принимает коллег из разных регионов России, которые столкнулись с трудностями с поставками оборудования из-за заграницы, и делится опытом работы на отечественном оборудовании, которое хорошо себя зарекомендовало.

Проблем с запчастями нет и у представителей электросетевого комплекса, отметила директор департамента по связям с органами власти ассоциации НП ТСО Наталья Готова. Российские производители оборудования для электроэнергетики очень быстро адаптировались к новым условиям и обеспечивают рынок всем необходимым, сказала она.