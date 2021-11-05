 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
США предложили $10 млн за данные о лидерах хакерской группы DarkSide
Мир
В Российском союзе моряков призвали освободить судно «Академик Иоффе»
Мир
В ВОЗ указали на быстрое распространение COVID-19 среди пожилых в Европе
Политика
Лукашенко подписал интеграционный декрет Союзного государства
Политика
В Кремле заявили о высокой оценке Путиным и Лукашенко принятых решений
Спорт
Россиянки выиграли комбинированную эстафету 4х50 м на ЧЕ по плаванию
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций с COVID-19 в Москве
Общество
Россиянам рассказали об опасных климатических изменениях
Общество
Путин одобрил идею о выплате участникам обороны Севастополя в годы ВОВ
Мир
В Белоруссии назвали заявление Лукашенко о Крыме признанием его территорией РФ
/

Повысим градус: куда жаловаться на холод в квартире

Юристы советуют добиваться справедливости законными способами
Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Главный слайд
Начало статьи
Повысим градус: куда жаловаться на холод в квартире
2021-11-02 20:38:48">
2021-11-02 20:38:48
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С приходом холодов в некоторых регионах начались трудности с подачей тепла в жилища из-за недобросовестных коммунальных компаний. Как закон защищает право граждан на тепло в квартире и куда следует жаловаться, «Известиям» рассказали юристы.

Частая причина холода в жилых помещениях — неисполнение управляющими компаниями своих обязательств в полном объеме. Особенно остро вопрос встает в регионах с суровым климатом. В конце октября многочисленные жалобы на холод в квартирах вошли в повестку совещания администрации Воркуты. Низкая температура воздуха в жилищах недавно стала одной из основных тем дискуссий в социальных сетях Мурманска. В местных СМИ сообщили, что причина прекращения подачи тепла на четырех улицах района Росляково — ремонтные работы в теплосетях. Без горячей воды в кранах и батареях в первые морозные дни ноября остались омичи. Там перебои также объясняют ремонтными работами на участке теплотрассы.

Подумали и об угловых

Нормы подачи тепла и температурный режим значения должны соблюдаться, поэтому любое отклонение от показателей — повод для предъявления претензий.

— Обеспечение теплом жилых помещений в первую очередь регулируется ГОСТами, — говорит Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России. — К примеру, ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Согласно этому документу, в жилых комнатах допустимая температура в холодное время года должна составлять 18–24 градуса, а в теплый период года — 20–28 градусов.

Повысим градус-2
Отопление
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Тепло в обмен: найден способ снизить затраты на отопление на 15%
Правда, модернизацию оборудования предлагается проводить за счет жильцов

Она обратила внимание, что действуют отдельные нормативы для угловых квартир и комнат.

— Это вполне объяснимо — площадь их внешних стен заметно превышает аналогичный показатель в обычных квартирах, что напрямую влияет на температуру в помещении. Если говорить о стандартах, то угловые квартиры должны отапливаться до оптимальной температуры в 20 градусов. Указанная температура установлена правилами по предоставлению коммунальных услуг в многоквартирных домах, утвержденных постановлением правительства РФ № 354. Аналогичные требования установлены и в ГОСТ Р 51617-2000.

Инструкция по согреванию

В некоторых случаях довольно эффективных результатов жильцам можно добиться, если действовать коллективно. Существует специальная процедура проведения замеров в жилых помещениях.

Если отоплением недовольны многие жильцы, то стоит вызвать представителей управляющей компании и провести замеры тепла сразу в нескольких квартирах.

Повысим градус-3
Отопление
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Снять со счетчика: ФАС против обязательных приборов учета тепла в квартирах
Инициатива Минстроя об их отмене получила нового союзника

Если же после проведения замеров и направления жалоб в управляющую компанию ничего не изменилось, то можно направлять жалобы в надзорные органы: жилинспекцию, управление Роспотребнадзора. На коллективные жалобы надзорные органы реагируют охотнее.

В случае если и эти действия ни к чему не привели, пора обращаться в прокуратуру. Также нужно понимать, что ответственность управляющей компании, если будут установлены нарушения нормативов по теплу, не ограничится только административными штрафами. Может быть рассмотрен вопрос (при условии систематичности нарушений) об отстранении конкретной управляющей компании от управления домом.

Штраф и принуждение

Отвечают за соблюдение в жилом доме параметров температуры коммунальные службы и управляющие компании — именно к ним могут быть применены административные санкции за нарушение установленных нормативов.

— За нарушение норм температуры и влажности управляющая организация может получить административный штраф по ст. 7.23 КоАП РФ. Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1 тыс. рублей; на юридических лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, — пояснила «Известиям» Спиридонова.

Далеко не всегда и не везде административная ответственность стимулирует коммунальщиков к исправлению ошибок. Например, спустя месяц после начала отопительного сезона тепло не получили жители нескольких домов в Краснодаре. Повлиять на котельную оказались не в силах ни управляющая компания, ни прокуратура, ни судебные приставы, ни чиновники. В обещанный срок, 1 ноября, шесть многоквартирных домов горячей воды в батареях так и не дождались.

Повысим градус-1
Отопление
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Выделение тепла: почему россиянам отключают отопление в морозы
Зимой никаких профилактических работ проводиться не может, говорят эксперты

В исключительных случаях нарушителей приходится привлекать к уголовной ответственности. Как это случилось, например, в Новороссийске. Поставщик электроэнергии «АТЭК» возобновил подачу тепла к нескольким домам, предписанную исполнительным листом, только после возбуждения дела по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).

«Как только за окном похолодает, радиаторы во всех социальных учреждениях и МКД города, получающих центральное отопление, должны нагреться. Если по чьей-то вине этого не произойдет, виновник будет привлечен к уголовной ответственности», — прокомментировал ситуацию глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Кроме того, во многих регионах существуют горячие линии по вопросам отопления. Подобные сервисы весьма эффективно способствуют решению локальных проблем горожан в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021