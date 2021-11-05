Повысим градус: куда жаловаться на холод в квартире

С приходом холодов в некоторых регионах начались трудности с подачей тепла в жилища из-за недобросовестных коммунальных компаний. Как закон защищает право граждан на тепло в квартире и куда следует жаловаться, «Известиям» рассказали юристы.

Частая причина холода в жилых помещениях — неисполнение управляющими компаниями своих обязательств в полном объеме. Особенно остро вопрос встает в регионах с суровым климатом. В конце октября многочисленные жалобы на холод в квартирах вошли в повестку совещания администрации Воркуты. Низкая температура воздуха в жилищах недавно стала одной из основных тем дискуссий в социальных сетях Мурманска. В местных СМИ сообщили, что причина прекращения подачи тепла на четырех улицах района Росляково — ремонтные работы в теплосетях. Без горячей воды в кранах и батареях в первые морозные дни ноября остались омичи. Там перебои также объясняют ремонтными работами на участке теплотрассы.

Подумали и об угловых

Нормы подачи тепла и температурный режим значения должны соблюдаться, поэтому любое отклонение от показателей — повод для предъявления претензий.

— Обеспечение теплом жилых помещений в первую очередь регулируется ГОСТами, — говорит Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России. — К примеру, ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Согласно этому документу, в жилых комнатах допустимая температура в холодное время года должна составлять 18–24 градуса, а в теплый период года — 20–28 градусов.

Она обратила внимание, что действуют отдельные нормативы для угловых квартир и комнат.

— Это вполне объяснимо — площадь их внешних стен заметно превышает аналогичный показатель в обычных квартирах, что напрямую влияет на температуру в помещении. Если говорить о стандартах, то угловые квартиры должны отапливаться до оптимальной температуры в 20 градусов. Указанная температура установлена правилами по предоставлению коммунальных услуг в многоквартирных домах, утвержденных постановлением правительства РФ № 354. Аналогичные требования установлены и в ГОСТ Р 51617-2000.

Инструкция по согреванию

В некоторых случаях довольно эффективных результатов жильцам можно добиться, если действовать коллективно. Существует специальная процедура проведения замеров в жилых помещениях.

Если отоплением недовольны многие жильцы, то стоит вызвать представителей управляющей компании и провести замеры тепла сразу в нескольких квартирах.

Если же после проведения замеров и направления жалоб в управляющую компанию ничего не изменилось, то можно направлять жалобы в надзорные органы: жилинспекцию, управление Роспотребнадзора. На коллективные жалобы надзорные органы реагируют охотнее.

В случае если и эти действия ни к чему не привели, пора обращаться в прокуратуру. Также нужно понимать, что ответственность управляющей компании, если будут установлены нарушения нормативов по теплу, не ограничится только административными штрафами. Может быть рассмотрен вопрос (при условии систематичности нарушений) об отстранении конкретной управляющей компании от управления домом.

Штраф и принуждение

Отвечают за соблюдение в жилом доме параметров температуры коммунальные службы и управляющие компании — именно к ним могут быть применены административные санкции за нарушение установленных нормативов.

— За нарушение норм температуры и влажности управляющая организация может получить административный штраф по ст. 7.23 КоАП РФ. Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1 тыс. рублей; на юридических лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, — пояснила «Известиям» Спиридонова.

Далеко не всегда и не везде административная ответственность стимулирует коммунальщиков к исправлению ошибок. Например, спустя месяц после начала отопительного сезона тепло не получили жители нескольких домов в Краснодаре. Повлиять на котельную оказались не в силах ни управляющая компания, ни прокуратура, ни судебные приставы, ни чиновники. В обещанный срок, 1 ноября, шесть многоквартирных домов горячей воды в батареях так и не дождались.

В исключительных случаях нарушителей приходится привлекать к уголовной ответственности. Как это случилось, например, в Новороссийске. Поставщик электроэнергии «АТЭК» возобновил подачу тепла к нескольким домам, предписанную исполнительным листом, только после возбуждения дела по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).

«Как только за окном похолодает, радиаторы во всех социальных учреждениях и МКД города, получающих центральное отопление, должны нагреться. Если по чьей-то вине этого не произойдет, виновник будет привлечен к уголовной ответственности», — прокомментировал ситуацию глава Новороссийска Игорь Дяченко.