Хвост с трубой: плохие теплотрассы в России могут согреть 220 тыс. котов

Более 220 тыс. котов могут согреться этой зимой в России на поврежденных трубах отопления. К такому выводу пришли эксперты ОНФ, подготовившие ежегодный рейтинг состояния теплоизоляции коммуникаций ЖКХ (есть в распоряжении «Известий»). Замерзающие коты выступили одной из единиц измерения, если же считать объем труб с поврежденной изоляцией в километрах, то получится не менее 66. И это при том, что исследование проводилось на основе обращений населения и публикаций в СМИ, отмечают его авторы. В числе 10 проблемных городов оказались Переславль-Залесский, Рязань, Пермь, Барнаул, Лермонтов, Чита.

Котам на заметку

В зимний сезон 2021/22 года ОНФ выявил более 66 км поврежденных теплотрасс в 64 регионах России, на которых могут согреться более 220 тыс. котов. Об этом говорится в ежегодном рейтинге городов «Общероссийского народного фронта» «С теплом труба», составленном по итогам мониторинга ситуации с отоплением во всех субъектах. Исследование проводилось с октября по ноябрь на основе обращений населения и публикаций в СМИ.

— Единицей измерения нашего рейтинга выступили замерзшие коты, которые могут согреться зимой на трубах с поврежденной теплоизоляцией. Расчет велся исходя из того, что среднестатистическому жирному коту нужно около 30 см для комфортного пребывания на теплотрассе зимой, — пояснили «Известиям» авторы исследования.

По его результатам лидирует Переславль-Залесский (Ярославская область). В его микрорайоне Чкаловский могут согреться одновременно 16 тыс. 666 котов, расположившись на 5 тыс. м поврежденных труб. Второй оказалась Рязань. В этом городе в серьезном ремонте нуждаются сразу семь улиц: Боголюбова, Тимуровцев, проезд Речников, Южная окружная дорога, Лермонтова, Черновицкая, Коломенская. Тут зимой могут возлежать в тепле 16 тыс. 333 кота на 4,9 тыс. м теплотрасс. Тройку замкнула деревня Талая (Кемеровская область). На поврежденных 3,5 тыс. м труб здесь уместятся 11 тыс. 666 котов.

На четвертом месте рейтинга расположилась Пермь. В столице края необходимо отремонтировать трубы на таких улицах, как Магистральная, Шоссе Космонавтов, Никулина, Боровая, Сивашская, Ракитная, Генерала Черняховского, Ижевская, Александра Невского. Тут на 3,199 тыс. м спокойно могут прилечь 10 тыс. 663 кота.

Пятое место — у поселка Константиновский (Ярославская область). Неблагополучная ситуация с отоплением тут сложилась на улицах Ветеранов войны, 20 лет Октября, Ленина, Депутатской. Всего повреждено 2,5 тыс. м теплотрассы, куда поместятся 8 тыс. 333 кота.

Шестое место рейтинга занял Барнаул (Алтайский край). Здесь на улице Попова выявили проблемы на 2,75 тыс. м теплотрасс, которые «эквивалентны» 7,58 тыс. греющихся животных. На седьмой строчке оказался город Лермонтов (Ставропольский край). В нем на улице Промышленной могут согреться 6,67 тыс. котов на 2 тыс. м.

Восьмая позиция — у Читы (Забайкальский край). Тут в ремонте нуждаются сразу 11 улиц: Генерала Белика, Трактовая, Автостроителей, Ивановская, Каштакское кольцо, Инженерная, Лазо, Варганова, Бабушкина, Анохина, Продольный проезд. По расчетам ОНФ, места хватит для 6,11 тыс. замерзающих животных на 1,833 тыс. м. Девятое место общественники отдали поселку Игра (Удмуртия), где на улице Суворова могут перезимовать 3 тыс. 300 котов (990 м).

Десятку рейтинга замкнул поселок Светлый (Томская область). Здесь на 950 м труб могут расположиться 3,16 тыс. животных.

Где убыло, где прибыло

Как сообщили «Известиям» в ОНФ, по итогам прошлогоднего рейтинга было устранено и отремонтировано 50% выявленных общественниками нарушений. Тогда на теплотрассах могли согреться 180 тыс. котов.

— Результаты нашей работы уже есть, и они действительно радуют. Сегодня можно с гордостью сказать, что наш мониторинг стал полезным и актуальным для жителей всей страны. После нашего пристального внимания власти на местах в срочном порядке отремонтировали километры поврежденных теплотрасс, благодаря этому тысячи людей не замерзли дома зимой, — заявила «Известиям» федеральный эксперт ОНФ.

Впрочем, несмотря на мониторинг и контроль за ремонтом проблемных сетей, за год количество поврежденных труб успело прирасти новыми километрами, поэтому в нынешнем зимнем сезоне вопрос стал еще актуальнее. По словам Валерии Кошечкиной, «Народный фронт» призывает граждан не стесняться и сообщать о некачественной теплоизоляции на теплосетях, а также о плохо работающих котельных, недостатках в отоплении жилых домов и социальных учреждений.

Проблему признают и в Минстрое. В минувшую среду, 17 ноября, на всероссийском совещании по осенне-зимнему периоду министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что изношенность коммунальных сетей в России приводит к ежегодным потерям 12,3% тепла и 22,9% воды.

По его словам, всего протяженность теплосетей в стране составляет 167 тыс. км, из которых 30% нуждаются в замене.

«Фактически в течение года у нас зафиксированы работы по замене 2%, или 3,4 тыс. км», — констатировал министр.

Аналогичная ситуация и с водопроводными сетями, протяженность которых составляет 584 тыс. км, а заменить необходимо 43,5%. При этом, по его словам, за год заменено только 62 тыс. км (1,1%).

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, эксперт в коммунальной сфере Светлана Разворотнева в разговоре с «Известиями» отметила, что это старая проблема, которую пытаются решить уже не один год. По ее мнению, кардинально изменить ситуацию можно только с помощью финансовых вливаний в сферу ЖКХ со стороны государства, так как бизнес в этом ремонте участвовать не хочет из-за нерентабельности. По ее словам, сейчас полномочия по содержанию этих сетей возложены на местные власти, однако денег у них на эти цели не хватает.

Вместе с тем год назад Минстрой разработал программу «60 плюс», которая предусматривает поддержку муниципальных образований, где коммунальные сети имеют износ более 60%. Чтобы доказать эффективность вложения средств в инженерную инфраструктуру, ведомство предложило осуществить пилотные проекты по обновлению коммунального хозяйства. В итоге были созданы четыре программы, на реализацию которых правительство решило выделить 1,19 млрд рублей. Их окупаемость наступит в течение 3–5 лет, прогнозировали в Минстрое.