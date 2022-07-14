Льготная стимуляция: программы автокредитования и лизинга возобновили

Правительство возобновило программы стимулирования спроса на машины российского производства. Они претерпели заметные изменения: увеличены стоимость автомобилей, подпадающих под их действие, а также размер субсидий, в перечень льготных моделей включен электрокар. Успех программ будет зависеть от того, смогут ли автозаводы в нынешних условиях выпустить необходимое количество машин, считают эксперты. Позволит ли возобновление госпрограмм поднять продажи новых автомобилей, разбирались «Известия».

Ставки выросли

С 14 июля Министерство промышленности и торговли возобновляет действия программ по стимулированию спроса на автомобили российского производства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. На эти цели из бюджета выделено 20,7 млрд рублей. Ведущие российские банки и лизинговые организации подтвердили готовность обеспечить запуск программ льготного автокредитования и льготного лизинга во второй половине июля, подчеркнули в Минпромторге.

По сравнению с действовавшей до 2021 года программой льготного автокредитования, ее нынешняя редакция заметно изменилась: максимальная стоимость машин, подпадающих под ее действие, выросла на 500 тыс. рублей, в два раза увеличен размер субсидий на их приобретение.

Льготная стимуляция Фото: ТАСС/Елена Афонина

— По условиям программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа — 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России. В программах льготного автокредитования будут участвовать все модели «УАЗ», Lada, «ГАЗ» стоимостью до 2 млн рублей, — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Что касается программы льготного лизинга, базовая скидка по ней составит 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. рублей, отметил министр. По его словам, она будет распространяться на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок «УАЗ», Lada, «ГАЗ», «КамАЗ» и «Урал».

Предыдущая программа действовала в отношении всех модели российского производства, стоимостью до 1,5 млн рублей, в том числе и зарубежных марок. Теперь она распространяется только на автомобили отечественных брендов.

— Под действие этой программы не попадают модели VW, Skoda, Kia, Hyundai, ­— подчеркнули в пресс-службе Минпромторга.

С электрокаром, но без автомата

Программы льготного автокредитования и лизинга будет действовать и в отношении электрокара Evolute. По словам Дениса Мантурова, его производство начнется в сентябре на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Тогда же стартуют продажи этого электромобиля. Субсидированная скидка на Evolute по обеим программам составит 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей, подчеркнул министр.

Льготная стимуляция Электрокар Evolute Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

С учетом того что программы не распространяются на модели иностранных брендов, единственной моделью с автоматической трансмиссией, которую сейчас можно приобрести по ним, остается « УАЗ Patriot». Однако через какое-то время и она может исчезнуть из салонов дилеров.

Льготная стимуляция Электрокар Evolute Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

— На данный момент «УАЗ Patriot» с АКПП выпускается: на автомобили устанавливаются коробки передач, которые есть на складе. Однако поставки этих узлов приостановлены. На какое время хватит складских запасов, сказать сложно, — сообщили «Известиям» в пресс-службе «УАЗа».

Всё зависит от производства

Успех возобновленных госпрограмм во многом будет зависеть от того, удастся ли в ближайшее время наладить полноценный выпуск автомобилей в нашей стране, отмечают эксперты. В отличие от прошлых лет сейчас продажи машин падают из-за дефицита и перебоев с поставками комплектующих для их производства, подчеркнул партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

— Безусловно эти меры должны оказать поддержку рынку. Однако сейчас из легковых автомобилей, которые подпадают под действие этих программ, выпускаются только Lada Granta, Niva и «УАЗы», — заявил он «Известиям».

Исключение из перечня автомобилей, подпадающих под действие возобновленных программ моделей иностранных брендов Моржаретто объясняет туманным перспективами полноценного запуска производства этих машин.

— Возможно, в Минпромторге просто не верят в то, что иностранные компании смогут в ближайшее время возобновить выпуск машин на российских автозаводах в полном объеме, и поэтому не включили их в перечень брендов, на которые распространяются новые программы, — предположил эксперт.

Список льготных моделей вполне можно было бы расширить, учитывая нынешние реалии, за счет автопроизводителей, которые продолжают производство машин, но которые стоят чуть дороже установленной планки в 2 млн рублей, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Льготная стимуляция Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— Haval мог бы сделать усеченные версии кроссовера Jolion, который немного дороже установленного лимита, или же имеет смысл слегка поднять эту планку — например, до 2,2 млн рублей, — отметил он в беседе с «Известиями».

При этом эксперт поддерживает решение о включении в льготные программы электрокара Evolute. По его мнению, этот пилотный проект позволит изучить реальный спрос покупателей на электромобили.

— На первом этапе, когда речь идет о крупноузловой сборке Evolute, господдержка будет хорошим стимулом для приобретения такого автомобиля. В конечном счете она должна способствовать дальнейшему развитию производства электрокаров в нашей стране, в случае если потребитель будет готов их приобретать, — заявил Бургазлиев.

Автомобильные дилеры также поддерживают возобновление программ господдержки, однако считают, что их можно было бы также расширить на производителей из других стран.

— Безусловно такие меры поддержки позволят повысить покупательский интерес. Однако для отрасли в целом сейчас необходима поддержка на все автомобили, которые продаются в России, — заявил «Известиям» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.