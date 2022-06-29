О секундах свысока: как наказывают за превышение средней скорости

Депутаты предлагают снова штрафовать водителей за превышение средней скорости. Соответствующий пункт есть в подготовленным ими поправкам в КоАП. Ранее камеры уже выписывали постановления за среднюю скорость. Есть ли шансы, что эту меру вернут и в какую сумму обойдется превышение — выяснили «Известия».

В новом законопроекте, который отменяет штрафы за мелкие нарушения и ужесточает за серьезные, прописана ответственность и за превышение средней скорости. Поправки уточняют понятия «средняя скорость» и «контролируемый участок».

«Задача для учеников 5 класса»

Контролируемый участок — отрезок дороги, в начале и конце которого установлены комплексы фото- и видеофиксации. Среднее значение скорости они определяют по времени, за которое автомобиль проехал этот отрезок.

«Это задача для учеников 5 класса. Известна длина участка, в начале которого и в конце установлены камеры, известно ограничение скорости, действующее на данном участке дороги. Путем несложных арифметических действий определяется время, за которое автомобиль проходит этот участок с максимальной разрешенной скоростью. Если время между фотографиями машины, сделанными первой и второй камерами, окажется меньше расчетного, то значит средняя скорость была выше установленной », — рассказал «Известиям» директор Института экономики транспорта и транспортной политики, член Общественного совета Минтранса РФ Михаил Блинкин.

Могут лишить прав

Согласно новым поправкам, если средняя скорость на 20 км/ч выше установленной, водителя ждет штраф. Превышение от 20 до 40 км/ч обойдется в 500 рублей, повторное — тоже. В обоих случая за своевременную оплату положена скидка в 50%.

О секундах свысока Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

За превышение от 40 до 60 км/ч водителя накажут на сумму от 1 до 1,5 тыс. рублей. Причем при повторном нарушении его ждет более серьезный штраф от 2 до 5 тыс. рублей при фиксации камерой, а если машину остановил инспектор — лишение прав на год.

Разогнавшегося свыше 60 км/ч накажут на те же 2-5 тыс. рублей. Если он сделает это во второй раз, его ждет либо штраф, который нельзя оплатить со скидкой, либо лишение прав на год.

Почему перестали следить

Ранее российские водители уже получали штрафы за среднюю скорость — такая мера была введена в ряде регионов. Например, в Москве, Татарстане, Смоленской и Московской областях. Система работала на протяжении нескольких лет, фактически не имея под собой правовой базы. После многочисленных жалоб водителей на штрафы в ГИБДД в конце прошлого года прекратила выписывать штрафы за превышение средней скорости.

«Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по ст. 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме», — было сказано в сообщении ведомства.

Основная проблема при контроле превышения средней скорости связана с отсутствием четких критериев и формулировок в законодательстве, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

— Перед тем как вводить штрафы за превышение средней скорости, само это понятие необходимо прописать в ПДД. Именно этот документ является основным для водителя. Кроме того, необходимо максимально четко указать условия, при которых может измеряться средняя скорость: на каких участках дорог ее можно мерить, а на каких нельзя, какова должна быть минимальная и максимальная длина контролируемого участка, — отметил эксперт.

Обязательно необходимо предусмотреть, что весь участок должен находиться в юрисдикции одного суда, чтобы в дальнейшем у автомобилистов не возникало трудностей с обжалованием штрафа. Говорить о контроле средней скорости можно только после того, как будут решены все эти вопросы, — заявил «Известиям» Кадаков.

В начале этого года представители МВД заявили, что пока не планируют возвращаться к практике наказания водителей за превышение средней скорости движения. До тех пор, пока остаются правовые пробелы в законодательстве.

Позволяет снизить аварийность

Между тем вопрос штрафов за среднюю скорость неоднократно поднимался чиновниками и экспертами. Например, во время обсуждений в Общественной палате РФ. Сторонники контроля за средней скоростью утверждают, что такая практика позволяет снизить аварийность и хорошо себя зарекомендовала в других странах.

О секундах свысока Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Начальник управления организации и безопасности дорожного движения Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников отмечал, что, когда комплексы фиксировали среднюю скорость, поток транспорта был более равномерным. После отмены штрафов движение стало более рваным, что негативно сказалось и на пропускной способности дорог, и на безопасности движения.

Водителей, которые резко тормозят перед камерой, а затем так же резко набирают скорость, называют «кенгуру», рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он считает, что подобный стиль езды чреват серьезными авариями. И признался, что сам пару раз чуть не влетал в машину, водитель которой решил резко сбросить скорость перед камерой.

— Контроль средней скорости гораздо нагляднее отражает противоправное поведение человека. Превышение мгновенной скорости может быть вызвано какими-то дорожными условиями: например, водитель на короткий срок был вынужден превысить установленный лимит, чтобы закончить обгон. Но это вовсе не означает, что автомобилист — злостный лихач. Другое дело, если водитель нарушает скоростной режим на протяженном участке. Очевидно, что в данном случае он осознанно идет на правонарушение , — рассказал «Известиям» Михаил Блинкин.

В свою очередь в МВД России давать оценку положениям указанного законопроекта посчитали нецелесообразным до тех пор, пока он не поступит на официальное рассмотрение. В данный момент документ направлен в правительство для получения отзыва.