В четверг, 20 января представители МВД заявили, что пока не планируется возвращаться к практике наказания водителей за превышение средней скорости движения. По мнению ведомства, прежде нужно устранить правовые пробелы в законодательстве. На мой взгляд, законодательно легализовать механизм измерения средней скорости и применять его, безусловно, надо. Но штрафовать за ее превышение считаю неверным.

Уже с прошлого года сотрудники ГИБДД перестали фиксировать превышение средней скорости на дорогах. В первую очередь это было связанно с большим резонансом, который вызывал каждый выписанный штраф, поскольку в законодательстве такое нарушение не закреплено. Без внесения изменений в законы и установки четких параметров, полезный метод регулирования движения превратился в головную боль.

Измерение средней скорости движения автомобиля распространено в Европе, например, в Германии оно называется «секционный контроль скорости». На дорожном отрезке выбираются две точки — старта и финиша — соответственно, камеры фиксируют время прохождения каждой. Поскольку расстояние между двумя камерами известно, оно делится на время и получается средняя скорость, с которой автомобиль прошел этот конкретный участок дороги. Она может отображаться на табло — для информирования водителя.

На скоростных дорогах и в тоннелях измерение средней скорости снижает уровень аварийности. Особенно на автомагистралях, где разрешен повышенный скоростной режим. Контроль водителями средней скорости приводит к более организованному и равномерному потоку, потому что люди перестают уходить в обгон и перестраиваться без необходимости. Подобный эксперимент у нас проводили на Ярославском шоссе.

Поэтому от самого механизма измерения средней скорости, безусловно, отказываться не стоит. Я считаю, что его применение действительно уменьшит количество аварийных ситуаций на дорогах. Я полностью поддерживаю легализацию этой системы, ее закрепление на законодательном уровне, четкую регламентацию ее параметров.

Но штрафовать за превышение средней скорости считаю ошибочным. У экспертного сообщества пока что нет понимания, сколько километров должен составлять участок, на котором ведется фиксация средней скорости, с каким интервалом должны располагаться такие участки. Кроме того, у нас автомобилисты часто сталкивались с техническими проблемами. Случалось, что время, установленное на камерах, не синхронизировано, часы на одной или обеих камерах, попросту говоря, врали. И получалось, что, в одном случае водителя незаслуженно штрафовали за превышение средней скорости, а в других — за медленную езду по крайней левой полосе.

Но самая главная проблема в следующем. В большинстве случаев протокол о штрафе составляет единый центр ГИБДД субъекта Федерации. У водителя может иметься запись видеорегистратора, данные которого противоречат изображению с камеры, поэтому он считает, что не совершил правонарушения — это основание для обжалования. Но в какой суд ему обращаться? Первая камера может находиться в одном районе области, вторая — в другом. В конце концов, автомобилистам, попавшим в такую ситуацию, пришлось обратиться в Верховный суд России, который и постановил, что подобная практика неправомерна.

Очевидно, что обе камеры должны быть установлены в пределах одной территориально-административной единицы в границах одного судебного участка. На участке не должно быть въездов, выездов, перекрестков, светофоров. Чтобы минимизировать ущерб от ошибок из-за локальной рассинхронизации часов в камерах, отрезок измерения скоростного интервала должен быть достаточно продолжительным, например два километра. Водителей обязательно необходимо заранее предупреждать о том, что он приближается к участку, на котором осуществляется измерение средней скорости движения, с указаниям его протяженности.

Думаю, что стоит ограничиться магистралями, тоннелями и эстакадами — в этом случае измерение средней скорости движения действительно даст положительный эффект и не будет просто еще одним способом собрать побольше штрафов с водителей.

Автор — член Общественного совета ГУВД МВД России по Москве

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