Корректировка прайсов: Минпромторг прогнозирует снижение цен на машины

До конца года ситуация с ценами на автомобили будет улучшаться, согласно прогнозу Минпромторга. Стоимость новых машин стабилизировалась, однако рассчитывать на дальнейшее заметное снижение цен на них не приходится, полагают эксперты и участники рынка. Станут ли новые автомобили дешевле, выясняли «Известия».

Максимальные цены держать невыгодно

Министерство промышленности и торговли РФ прогнозирует, что цены на новые автомобили в течение года снизятся. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров. По его словам, предпосылок для роста стоимости машин нет и ситуация с ценами уже стабилизировалась.

— Она не снизилась существенно, потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих. Цикл производства автомобилей занимает около трех-четырех месяцев, поэтому как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит в рынок, — приводит слова министра промышленности и торговли «РИА Новости».

Корректировка прайсов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Денис Мантуров отметил, что февральский курс рубля отличается от нынешнего почти в два раза. По его мнению, автопроизводители, чтобы не нести убытки, «будут плавно растягивать изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка». Компании будут вынуждены адаптироваться к запросам, считает глава Минпромторга.

— Чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса. Чтобы и потребителю было легче, и производитель смог адаптироваться в данной ситуации, — заявил Мантуров.

Накануне Минпромторг анонсировал возобновление в этом месяце программ льготного автокредитования и лизинга. В конце июня на совещании по автопрому у Владимира Путина было принято решение выделить на эти программы из бюджета почти 21 млрд рублей.

Налетай, подешевело!

Цены на новые автомобили резко взлетели начале весны на фоне введенных в отношении России санкций. По подсчетам специалистов аналитического агентства «Автостат», в феврале-марте машины стали дороже на 35–45%. Эксперты отмечают, что в апреле и мае рост цен был уже не таким бурным, а в начале лета они стабилизировались. Более того, некоторые компании, например BMW и Haval, даже снизили рекомендованные цены на ряд своих моделей.

Эксперты сомневаются в существенном изменении стоимости автомобилей в обозримой перспективе. По прогнозам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, максимум, на что можно рассчитывать в ближайшие месяцы, это 8–10% от нынешнего прайса. И то при условии, что производство автомобилей возобновится в нашей стране.

Корректировка прайсов Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Импорт автомобилей в Россию фактически остановлен. Что касается машин, которые были поставлены весной, то на них ждать скидок точно не стоит. Они были произведены или ввезены в Россию по курсу 80–90 рублей за доллар. Сейчас, когда российская валюта заметно укрепилась, продавать эти машины себе в убыток никто не будет, — заявил «Известиям» Бургазлиев.

С ним согласен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, в ситуации, когда дилеры не знают, когда будут поставщики новых машин, им нет смысла снижать цены на машины, которые есть на складе.

— На рынке до сих пор присутствует неудовлетворенный спрос на автомобили. Люди по-прежнему хотят новые машины. Рано или поздно запасы дилеров будут проданы по нынешним ценам, — полагает эксперт.

Анонсированное Минпромторгом возобновление программ льготного кредитования также не сильно скажется на стоимости машин, считает Моржаретто.

— Условия пока неизвестны. Если они останутся прежними, то установленный лимит в 1,5 млн рублей на данный момент попадает только Lada Granta. Другие модели, на которые распространялась предыдущая программа, либо до сих пор не производятся, либо стоят уже дороже 1,5 млн рублей, — подчеркнул эксперт.

Дилеры в снижение не верят

Опрошенные «Известиями» дилеры скептически относятся к прогнозам Минпромторга. По словам генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, незначительная корректировка цен возможна только по брендам, которые имеют возобновляемость. Однако рассчитывать на существенное снижение стоимости автомобилей не стоит, полагает он. Как и независимые эксперты, он уверен, что на машины, которые были ввезены в Россию в феврале-марте, цены останутся на прежнем уровне.

— Они были закуплены дилерами при более высоком курсе доллара, и их стоимость теперь не изменится, — подчеркнул Ольховский.

Корректировка прайсов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Не способствует падению цен на машины и нынешнее снижение ставок по автокредитованию, отмечает он. Это стимулирует спрос на рынке, что при ограниченном предложении на машины в конечном счете также увеличивает цены на них. Кроме того, возможное снижение стоимости автомобилей тормозится за счет отложенного спроса.

— Часть потенциальных покупателей откладывает приобретение машины в надежде на снижение цен. Такое ожидание сдерживает спрос, в то время как поставок новых автомобилей европейских брендов в ближайшей перспективе не предвидится, — считает генеральный директор ГК «Автодом».

Некоторые дилеры в нынешней ситуации на рынке вообще затрудняются давать прогнозы относительно стоимости автомобилей.

— Прогнозировать дальнейшее развитие ситуации по изменению цен на авторынке проблематично, в том числе на фоне отсутствия отгрузок автомобилей, — заявил «Известиям» заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Авилон» Олег Шамба.