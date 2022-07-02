Чертово колесо: москвичку обязали платить огромный налог за чужое авто

Покупка первого в жизни автомобиля для москвички Ирины Григорьевой обернулась большой неприятностью — оформляя документы, она случайно выяснила, что уже много лет владеет еще одной машиной. Злоумышленники поставили ее на учет по старым паспортным данными девушки. И вот теперь фискальные органы требуют с нее налог на ТС за несколько лет. Попытки добиться правды у фискалов и в полиции закончились формальными отписками. В запутанной афере разбирались «Известия».

С чего всё началось

В 2018 году Ирина приобрела легковушку и пополнила ряды московских автомобилистов. Всё было хорошо, но транспортный налог не приходил. В 2019 году она пришла в инспекцию, чтобы как законопослушный гражданин разобраться в ситуации.

— Мне дают распечатку на две машины. Одна из них — купленная мною, а вторая — Audi A8. Я прошу перепроверить информацию — в налоговой разводят руками, мол ошибки быть не может. В базе я оказалась собственником чужого автомобиля аж с 12 июля 2000 года, — рассказывает Ирина.

Чертово колесо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Согласно данным единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), москвичка стала владельцем почти новенького на тот момент немецкого седана (1999 года выпуска). В 2000 году такой автомобиль стоил $60 тыс.

На заявление в налоговую инспекцию с просьбой снять с нее претензии относительно неизвестной ей машины Ирине пришел ответ, что это невозможно. Дескать, автомобиль поставлен на учет, а «обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимости от регистрации ТС, а не от фактического его использования» (копия ответа имеется в редакции). В инспекции предложили девушке снять машину с учета, чтобы не платить налог в органах ГИБДД. Однако то, что уже натекло, налоговая требует оплатить.

Бегом по инстанциям

Чтобы разобраться в ситуации и наказать виновника, Ирина обратилась в подразделение полиции, в компетенцию которого входила регистрация машины-призрака в далеком 2000 году, — межрайонный отдел ГИБДД ТНРЭР № 5, а также в ОМВД по району Очаково-Матвеевское, где территориально происходила незаконная, по версии Ирины, регистрация машины по ее данным. Но никакого расследования не последовало.

Участковый из отдела полиции вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела лишь на том основании, что ранее располагавшийся на Большой Очаковской улице МОГТОРЕР № 5 (прежнее название регистрационного подразделения) съехал. «Таким образом установить дополнительные обстоятельства произошедшего не представилось возможным», — заключил полицейский Чернов. Ирина подчеркивает, что не были установлены ни лица, фактически владеющие автомобилем, страховавшие его, ни те, кто участвовал в постановке машины на учет, вероятно, с использованием поддельных документов, например доверенности. Не найдена и сама машина.

Чертово колесо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

И тем не менее, основываясь на этом отказном материале (есть в распоряжении редакции), другой исполнитель за подписью начальника 5-го МО ГИБДД ТНРЭР Селиванова заявляет о невозможности аннулирования регистрационных действий «Ауди А8». «Документы, на основании которых совершены регистрационные [действия] поддельными (подложными) либо недействительными в ходе проведения проверки не признаны, в связи с чем провести аннулирование регистрационных действий согласно п. 6, п. 1 ст. 18 ФЗ от 03.08.2020 № 283-ФЗ «О государственной регистрации ТС в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» не представляется возможным. Он также напомнил о том, что гражданин может получить услугу по снятии с регистрации транспортного средства.

К слову, это довольно деликатная деталь — предложить снять спорное ТС с учета.

— По сути, если человек в подобной ситуации, понимая, что машина не его, идет и снимает спорное ТС с учета по своим документам — косвенно это признание, что машина была его. Из этого, во всяком случае, исходят инстанции — суды, ГИБДД в различных спорах. И никого не волнует, что человек вынужден это делать, так как не желает отвечать за действия других людей и платить по чужим счетам. Это большой правовой пробел, — считает источник «Известий» в полиции, специализирующийся на автопреступлениях.

Рукописи горят

Два года назад Ирину потревожили судебные приставы — ее счет был арестован, и с него сняли около 50 тыс. рублей. Пока затишье, но, по информации из налоговой, на сегодняшний день сумма задолженности составляет 270 тыс. рублей.

— В последней отписке из полиции говорится, что не представляется возможным провести проверку, так как архив документов уничтожен по истечении пяти лет (есть в распоряжении «Известий»), — говорит Григорьева. — Они все мне говорят и пишут, мол, идите в суд, добивайтесь там решения. Но с чем я туда пойду? Никакой проверки никто толком не провел.

Чертово колесо Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Действительно, материалы, которые могли бы стать доказательством по делу о фальсификации уничтожены. Об этом говорится в ответе, направленном Григорьевой из подразделений столичного управления ГИБДД. «Предоставить копию материала за 2000 год, послужившего основанием к регистрации указанного в обращении ТС на Ваше имя, на основании пункта 381 раздела Х перечня документов, образующихся в деятельности органов внутренних дел (...) не представляется возможным, так как архив документов уничтожен по истечении установленного срока хранения (пять лет)» — об этом и сообщили гражданке.

И тем не менее это не значит, что в этой истории невозможно установить истину — машина страховалась, объявления о ее продаже неоднократно публиковались на тематических сайтах. Манипуляции с автомобилем на протяжении долгих лет проводили живые люди. Они, конечно же, оставили массу следов о себе.

Юридическая самопомощь

По словам адвоката московской коллегии «Град» Ирины Кузнецовой , аннулирование регистрации находится в компетенции подразделений ГИБДД, поэтому действия Ирины оправданны — снятие с учета приостановило начисление налогов. Но для того чтобы избавиться от чужого налогового бремени, необходимо признать недействительной сделку купли-продажи автомобиля. Это не так просто, но всё же возможно.

Чертово колесо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Основанием для регистрации автомобиля за конкретным физическим или юридическим лицом является документ-основание. Чаще всего это договор купли-продажи автомобиля. При выявлении фиктивной регистрации необходимо обратиться в орган ГИБДД, в котором автомобиль был поставлен на регистрационный учет, и запросить копии документов-оснований. Только при наличии таких документов возможно обращение в суд за признанием сделки купли-продажи недействительной, — отмечает юрист.

В конкретном случае данные, указанные в договоре, могли бы пролить свет на историю фиктивной регистрации автомобиля, поэтому органам полиции необходимо установить круг причастных лиц.

— Возможные участники мошеннической схемы могут быть указаны в договоре купли-продажи автомобиля. Однако на практике регистрационные дела в отношении давних регистраций (свыше 10–20 лет) могут быть утеряны или уничтожены, — уточняет Кузнецова.

Однако в этом случае помочь выявить сообщников может база РСА (Российский союз автостраховщиков).

Чертово колесо Фото: ТАСС/Андрей Махонин

— В открытой базе на сайте по номеру автомобиля можно найти, кем и когда оформлялись страховые полисы по ОСАГО, — говорит юрист. — В имени скрыта фамилия, однако сотрудники полиции могут запросить в страховой компании полные сведения о страхователе, включая паспортные данные. Следует к заявлению в полицию приложить скриншоты с сайта РСА и просьбу направить запросы на истребование документов. Такой подход облегчит работу полицейских и повысит шансы на успех.

Если выявить лиц, причастных к схеме, не удалось или регистрационное дело в отношении автомобиля не сохранилось, можно подать заявление об угоне автомобиля, говорит юрист.

— Фактически где-то есть автомобиль, который юридически принадлежит вам. Органы полиции обязаны провести проверку по такому заявлению. Чаще всего такие автомобили вносятся в систему «Поток». В случае выявления автомобиля на дороге камеры автоматически увидят автомобиль в потоке, а сотрудники остановят автомобиль на ближайшем посту. Если повезет так найти автомобиль, то уже будет проще привлечь виновных к уголовной ответственности и защитить свои права, — резюмирует Ирина Кузнецова.

«Известия» направили запрос в столичное управление полиции и будут следить за развитием ситуации.