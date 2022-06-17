Повысить автомобильность: когда в РФ изменятся цены на машины

Автомобильная промышленность в РФ столкнулась с трудностями из-за демарша ряда зарубежных предприятий, которые отказались от сотрудничества с российскими заводами. Так, в текущем году выпуск отечественного автопрома оказался в 3-5 раз ниже по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом Владимир Путин заявил во время профильного совещания 16 июня, которое прошло в Санкт-Петербурге. На фоне сложившейся ситуации глава государства поставил перед правительством несколько задач, которые должны помочь отрасли. В частности, он призвал создавать в России, а не за границей, важные инженерные разработки и ноу-хау. О том, что обсуждали участники юбилейного ПМЭФ во второй день работы форума — в материале «Известий».

Свои машины

Владимир Путин начал работу в Северной столице за день до пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. В Константиновском дворце президент лично встретился с представителями крупных предприятий, включая ПАО «Камаз» и АО «Автоваз», членами правительства и главами ряда регионов, чтобы обсудить ситуацию в автопромышленности. Присутствовал на встрече и министр финансов Антон Силуанов, который ранее на полях форума привлек к этой теме внимание многих СМИ после предложения пересадить чиновников на автомобили Lada.

Положение дел в автопроме значительно осложнилось после эскалации отношений между РФ и целым рядом стран из-за начала военной операции на Украине. Владимир Путин отметил, что партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, приостановили поставки либо объявили об уходе с рынка. Разумеется, этот демарш влияет и на объемы выпуска продукции.

— Уже отражается: по сравнению с показателями годом ранее, в марте текущего года выпуск отечественного автопрома оказался в три раза ниже, а в апреле – в пять раз ниже, — подчеркнул президент, признав, что ситуация действительно складывается непростая.

Сейчас перед властями стоят две основные задачи. Во-первых, нужно обеспечить работу автомобильных заводов, их снабжение необходимыми компонентами, сохранить занятость и коллективы квалифицированных специалистов, сказал глава государства. России сейчас важно обеспечить технологический суверенитет в этой сфере. Впрочем, это, по словам президента, не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить исключительно на территории страны. Тем не менее, критические важные вещи, такие как инженерные разработки и ноу-хау, должны быть российскими, уверен он.

— Вторая задача – насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко выросли в этом году, — добавил Владимир Путин.

В последние два года в России ежегодно продавалось около 1,5 млн автомобилей. Однако в текущем году объем продаж легковых автомобилей заметно сократился: по итогам пяти месяцев — на 51%. Чтобы избежать резкого роста стоимости машин, снижение продаж не должно было выйти за пределы 20–25%, напомнил Владимир Путин.

— Прошу сегодня также рассказать, что планируется сделать в этом направлении — как для поступления новых машин в салоны, так и для поддержки покупателей, — обратился президент к участниками совещания, большая часть которого прошла в закрытом режиме.

Автомобильный бизнес — один из наиболее закаленных и устойчивых к кризисным явлениям индустрий, отметил в беседе с «Известиями» доцент кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления Артем Меренков. В связи с этим эксперт уверен, что индустрия совершенно точно восстановится на качественно новом уровне. Хотя отрасль ожидает непростая трансформация, признал он.

Повысить автомобильность 1 Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Самарской области

По мнению эксперта, в настоящий момент есть целый ряд возможностей, как поддержать отрасль. Из краткосрочных решений в профессиональном сообществе обсуждается отмена двойного НДС, что поддержит сообщество, выстраивающее бизнес, связанный с продажами автомобилей с пробегом. Кроме того, есть предложения с обнулением таможенных пошлин на ввоз готовых автомобилей и запчастей, а также кредитные каникулы, рассказал Артем Меренков.

— Однако это лишь краткосрочные меры. Структурный вопрос состоит в дефиците собственных автомобилей и запчастей, а также зависимости от импорта, — добавил эксперт.

По его мнению, необходима программа импортозамещения для отечественной автомобильной промышленности, которая опирается на инженерные компетенции. В связи с этим нужно создавать собственные конструкции и инженерию, либо двигаться по пути покупки лицензий и ускоренными темпами наверстывать конкурентов.

Владимир Путин поручил до 1 сентября разработать и утвердить новую стратегию развития автопрома. По мнению президента, нынешнее укрепление рубля и тот факт, что дешевеет металл, должны положительно сказаться на ценообразовании автомобилей.

Не стать рабом цифры

В этот же день на полях форума прошли четыре сессии: «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени», «Инвестиции в развитие – инвестиции в человека», «Бизнес-диалог» и «Экономика России: новые задачи и горизонты». По их линии в течение всего дня проходили экспертные дискуссии, во время которых обсуждались вопросы кибербезопасности, зеленой энергетики, проблема фейкньюс, будущее Северного морского пути, а также, например, двустороннее сотрудничества РФ с Турцией и Египтом, торговые связи с Китаем.

Кроме того, один из важных вопросов, поднимавшихся на полях ПМЭФ в первый день его работы, — социогуманитарные аспекты цифровизации. Модератор профильной сессии президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сразу обозначил проблему – современное виртуальное пространство он назвал «цифровым Гулагом».

— Сейчас, если человек живет в этом виртуальном пространстве, полностью в него погружен, то он уже в значительной мере пропал. А если лишь пользуется, то он делает свою жизнь богаче, шире и удобней. Мы должны понимать, что если человек попал в это виртуальное пространство — если вы все заказываете по телефону, едете по GPS, всю информацию черпаете в «Википедии», — то оно является гильотиной, которая отрезает вам голову. Вернуться в социум вы уже не можете, — сказал он.

Повысить автомобильность 2 Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt

Именно поэтому важно поднять вопросы цифровой гигиены — чтобы сберечь, в первую очередь, юное поколение, «сделать его активными, правильными пользователями всего современного виртуального мира, но при этом не позволить стать рабами и попасть в цифровой Гулаг».

Михаил Ковальчук обозначил и другую важную проблему современного мира — сегодня люди становятся ненужными, происходит вымывание профессий. Так, скоро исчезнут водители. Другой пример — конвейер, который возник как уникальное социальное дело.

— Он дал возможность умным стать богатыми, а огромному числу тех, кто ничего не знал и не умел, заработать себе на пропитание. Сегодня конвейер уничтожил рабочие места. Людей заменили на роботов. Это наглядная демонстрация глобальных процессов в социальной сфере, — подчеркнул Михаил Ковальчук.

Эпоха прорывного роста технологий, новые возможности несут человечеству как плюсы, так и минусы, согласен председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, сбой в мировом интернете грозит технологическим апокалипсисом. При этом важно, чтобы технологии оставались на службе у человека, а не человек становился источником данных и жертвой алгоритмов, добавил он.

Важное «Знание»

В центре внимания оказалась и тема образования. В частности, в рамках форума прошла дискуссионная панель «Интернационализация российского высшего образования в современных условиях», организатором которой выступило Россотрудничество. На ней, например, заместитель руководителя ведомства Павел Шевцов отметил, что интерес к российскому образованию не падает, а отказ от Болонской системы, по его словам, и вовсе открывает новые возможности для развития совместных общеобразовательных проектов со странами СНГ.

Кроме того, 16 марта на полях ПМЭФ начала работу площадка Российского общества «Знание». Ведущие эксперты обсудили здесь вопросы ускорения инновационного развития России. Так, по словам директора института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ Дана Медовникова, чтобы процесс развития передовых технологий шел быстрее, нужно выработать свой подход в этом вопросе, а не копировать модели других стран.

Повысить автомобильность 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Вместе с тем, полностью отказываться от сотрудничества с западными учеными и исследователями не стоит, заметил Михаил Ковальчук. Он также выразил надежду, что, вопреки действиям недружественных государств, отношения с западными коллегами удастся сохранить.

— Мы, несмотря на санкционное давление и очень жесткую риторику с той стороны, стараемся сохранить эти отношения, потому что строить — долго. Мы десятилетиями их строили, порвать можно в одну минуту, а восстанавливать опять десятилетия. Думаю, осторожность и обоюдная аккуратность двух сторон позволит нам вполне сохранить наработанный багаж, — подчеркнул он.

17 июня на площадке «Знание» приглашенные спикеры расскажут о вызовах цифровой среды, технологическом будущем России, культурных кодах экономики и многом другом.