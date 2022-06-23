Люксовая марка автомобилей из Китая может начать продажи в России

Китайский бренд автомобилей премиум-класса Hongqi уже в третьем квартале 2022 года может открыть продажи в России. Об этом 23 июня сообщил портал «Китайские автомобили» со ссылкой на источник в КНР.

Как уточняется, Hongqi уже занимается сертификацией в России своих новинок. Российским потребителям представят три бензиновых седана — H5, H7 и H9 и единственный кроссовер – электрический флагман E-HS9.

Старт продаж запланирован на третий квартал, кто будет отвечать за дистрибуцию в РФ, пока неясно. Hongqi также рассматривает возможность сборки моделей на одной из площадок в России.

Седаны Hongqi различаются по всем параметрам, но все предлагают пожизненную гарантию для первого владельца.

Автомобиль Hongqi H5 первого поколения, по сути, несколько измененный седан Mazda 6. Размеры автомобиля — 4945 x 1845 x 1470 мм, а под капотом находится либо турбированный полуторалитровый мотор, либо 1.8. Мощность — 169 и 197 л.с., крутящий момент — 258 и 320 Нм соответственно.

Этот седан предлагается приобрести за сумму от от 145,8 до 190,8 тыс. юаней. По курсу на сегодняшний день — примерно 1,2-1,5 млн рублей.

Марка Hongqi входит в состав государственного концерна FAW. C 1959 года производитель выпускал лимузины для партийной элиты Китая. В 1990-е линейку расширили за счет более скромных седанов, а в 2000-е компания стала предлагать свои автомобили всем желающим.

В настоящее время Hongqi уже появился на дорогах Норвегии и Азербайджана.

22 июня президент России Владимир Путин рассказал о переговорах об увеличении доли китайских автомобилей и техники на российском рынке.

20 июня стало известно, что «дочка» китайского автоконцерна Chery — АО «Чери автомобили Рус» — в ближайшие месяцы начнет продажи на российском рынке трех моделей бренда Omoda, который станет третьим брендом компании в РФ наряду с Chery и Exeed.

22 марта стало известно о том, что Chery запатентовала в России дизайн седана Arrizo 5 Plus. Длина автомобиля составляет 4680 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1490 мм, колесная база достигает 2670 мм.

Модель стала единственным китайским седаном, получившим оценку в рейтинге качества автомобилей JD Power 2020 China Initial Quality Study SM (IQS).

11 марта стало известно, что в России в феврале 2022 года было продано 10,5 тыс. новых китайских автомобилей, что на 70% больше, чем за такой же период прошлого года.