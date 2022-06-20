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Chery планирует запустить в России продажи автомобилей Omoda

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Фото: Chery
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«Дочка» китайского автоконцерна Chery — АО «Чери автомобили Рус» — в ближайшие месяцы начнет продажи на российском рынке трех моделей бренда Omoda, который станет третьим брендом компании в РФ наряду с Chery и Exeed. Об этом сообщили в понедельник, 20 июня.

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Компании отметила, что линейка Omoda в России будет включать два кроссовера и седан.

Как сообщила компания, эти модели появятся на рынке до лета 2023 года. А к 2025 году в планы компании входит дополнительное расширение и обновление модельного ряда.

«Для марки будет создана индивидуальная дилерская сеть на конкурсной основе, включающая на первом этапе 100 партнеров. В планах компании заключить дилерские соглашения до конца лета этого года, в связи с чем в ближайшие дни потенциальным кандидатам компания направит приглашение», — отмечается в пресс-релизе Chery.

Первым в РФ поступит в продажу кроссовер Omoda C5.

22 марта стало известно о том, что Chery запатентовала в России дизайн седана Arrizo 5 Plus. Длина автомобиля составляет 4680 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1490 мм, колесная база достигает 2670 мм.

Модель стала единственным китайским седаном, получившим оценку в рейтинге качества автомобилей JD Power 2020 China Initial Quality Study SM (IQS).

11 марта стало известно, что в России в феврале 2022 года было продано 10,5 тыс. новых китайских автомобилей, что на 70% больше, чем за такой же период прошлого года.

13 апреля стало известно о том, что Китайский кроссовер Chery Tiggo стал самым популярным на вторичном рынке России в марте 2022 года.

19 мая сообщалось, что власти Москвы, Минпромторг и «КамАЗ» ведут переговоры с автоконцернами из Китая о выпуске машин на освободившемся после ухода Renault автозаводе в столице. По словам собеседников «Известий», речь идет о том, чтобы использовать одну из китайских автоплатформ для новой модели, которая будет выпускаться под брендом самого завода — «Москвич».

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