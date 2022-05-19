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К выпуску нового «Москвича» могут подключить китайские компании

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Китайский автомобильный завод
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Costfoto
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Власти Москвы, Минпромторг и «КамАЗ» ведут переговоры с автоконцернами из Китая о выпуске машин на освободившемся после ухода Renault автозаводе в столице. Обсуждения идут в том числе с JAC Motors, FAW и BYD, сообщили два источника «Известий» на авторынке. Участвуют в переговорах и другие предприятия из Китая, уточнил один из источников.

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По словам собеседников «Известий», речь идет о том, чтобы использовать одну из китайских автоплатформ для новой модели, которая будет выпускаться под брендом самого завода — «Москвич».

Сейчас там демонтируется часть сварочного цеха — линия под производство кроссоверов Renault Duster, рассказали источники. Она будет перенесена в Тольятти, где эту модель продолжит собирать «АвтоВАЗ», но уже под брендом Lada, сообщал ранее директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денис Пак.

Завершить переговоры с потенциальными китайскими партнерами власти планируют в течение двух недель — пока переоформляются документы завода, отметил один из источников «Известий» на рынке.

16 мая Минпромторг объявил, что завод, которым владела компания «Рено Россия», полностью перейдет во владение правительства Москвы после ухода французского бренда из страны.

«Если договориться с компаниями из КНР не получится, то производством займется «КамАЗ» самостоятельно», — добавил один из собеседников.

Представитель автозавода не стал комментировать переговоры, уточнив, что новое производство обсуждается с разными компаниями.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Концерн начинается: к выпуску нового «Москвича» могут подключить китайцев»

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