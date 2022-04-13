Названы самые популярные подержанные китайские автомобили

Китайский кроссовер Chery Tiggo стал самым популярным на вторичном рынке в марте 2022 года: его продажи в РФ за указанный месяц составили 754 единицы. Об этом 12 апреля сообщила компания «Автостат Инфо».

На второй строчке рейтинга расположился Lifan Solano (530 ед.). Третьим по популярности стал внедорожник Great Wall Hover (526 ед.). Также в списке указаны модели Lifan X60, Geely Emgrand, Chery Amulet, Geely MK, Lifan Smily, Geely Atlas и Great Wall H5.

«Перепродажи легковых автомобилей китайских марок в марте 2022 года остались почти на уровне 2021 года и составили 7768 ед. авто против прошлогодних 7723 ед.», — добавили в компании «Автостат Инфо».

11 марта стало известно, что в России в феврале 2022 года было продано 10,5 тыс. новых китайских автомобилей, что на 70% больше, чем за такой же период прошлого года.

На первом месте по продажам оказалась марка Haval. Всего за последний месяц зимы было продано 3569 автомобилей (+65% к показателю прошлого года). Второе место сохранил Chery с результатом 2907 проданных машин (+45%). На третьем месте расположился бренд Geely (2188 ед.; +82%).