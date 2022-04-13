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Названы самые популярные подержанные китайские автомобили

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Китайский кроссовер Chery Tiggo стал самым популярным на вторичном рынке в марте 2022 года: его продажи в РФ за указанный месяц составили 754 единицы. Об этом 12 апреля сообщила компания «Автостат Инфо».

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На второй строчке рейтинга расположился Lifan Solano (530 ед.). Третьим по популярности стал внедорожник Great Wall Hover (526 ед.). Также в списке указаны модели Lifan X60, Geely Emgrand, Chery Amulet, Geely MK, Lifan Smily, Geely Atlas и Great Wall H5.

«Перепродажи легковых автомобилей китайских марок в марте 2022 года остались почти на уровне 2021 года и составили 7768 ед. авто против прошлогодних 7723 ед.», — добавили в компании «Автостат Инфо».

11 марта стало известно, что в России в феврале 2022 года было продано 10,5 тыс. новых китайских автомобилей, что на 70% больше, чем за такой же период прошлого года.

На первом месте по продажам оказалась марка Haval. Всего за последний месяц зимы было продано 3569 автомобилей (+65% к показателю прошлого года). Второе место сохранил Chery с результатом 2907 проданных машин (+45%). На третьем месте расположился бренд Geely (2188 ед.; +82%).

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