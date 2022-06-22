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Путин заявил о переговорах об увеличении доли китайских автомобилей на рынке РФ

Путин заявил, что ведутся переговоры об увеличении доли китайских автомобилей и техники на российском рынке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Ведутся переговоры об увеличении доли китайских автомобилей и техники на российском рынке. Об этом в среду, 22 июня, заявил президент России Владимир Путин.

«Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке», — сказал он в приветствии участникам Делового форума БРИКС.

Кроме того, российский лидер отметил, что заметно растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию, а также динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

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«Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 млн жителей Бразилии», — подчеркнул президент.

20 июня стало известно, что «дочка» китайского автоконцерна Chery — АО «Чери автомобили Рус» — в ближайшие месяцы начнет продажи на российском рынке трех моделей бренда Omoda, который станет третьим брендом компании в РФ наряду с Chery и Exeed. До этого сообщалось, что в России в феврале 2022 года было продано 10,5 тыс. новых китайских автомобилей, что на 70% больше, чем за такой же период прошлого года.

15 июня председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов развивать стабильное двустороннее сотрудничество с РФ. Он отметил хорошую динамику развития отношений, несмотря на происходящие в мире события. Председатель КНР также заверил Путина в готовности оказывать России содействие в вопросах национальной безопасности.

До этого, 26 апреля, депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая в условиях существования новых антироссийских санкций. Он пояснил, что сотрудничество с КНР затрагивает торговлю, финансы, борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также инвестиционные вопросы.

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