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Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с Россией

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Китай готов развивать стабильное двустороннее сотрудничество с РФ. Об этом в среду, 15 июня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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«Китайская сторона готова сотрудничать с российской стороной для обеспечения стабильного и долгосрочного развития двустороннего делового сотрудничества», — цитирует китайского лидера Центральное телевидение Китая.

Он отметил хорошую динамику развития отношений, несмотря на происходящие в мире события.

«С начала этого года, несмотря на глобальные перемены и нестабильность в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития», — отметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР также заверил Путина в готовности оказывать России содействие в вопросах национальной безопасности.

«Китай готов к тесному стратегическому взаимодействию с РФ, к оказанию взаимной поддержки с учетом ключевых интересов обеих сторон, касающихся суверенитета и национальной безопасности», — добавил глава государства.

Ранее 15 июня сообщалось, что Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов. По данным Центра исследований энергии и чистого воздуха, с начала спецоперации на Украине КНР приобрела нефти, газа и угля на €12,6 млрд. Предыдущий лидер — Германия — купила топлива на €12,1 млрд.

10 июня в Благовещенске был открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем. Первыми по нему в КНР отправились грузовики с соевым маслом. Проезд по новому мосту будет бесплатным до конца августа.

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