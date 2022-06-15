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Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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С момента начала проведения Россией специальной военной операцией по защите мирных жителей Донбасса Китай стал ее крупнейшим покупателем энергоресурсов, обогнав Германию. Об этом 13 июня пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на хельсинский Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA).

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Так, после 24 февраля — даты начала проведения спецоперации — РФ заработала на продаже нефти, природного газа и угля почти €93 млрд, €57 млрд из которых она получила от стран Евросоюза (ЕС). Больше всего приобрели ФРГ (€12,1 млрд), Италия (€7,8 млрд), Нидерланды (€7,8 млрд) и Польша (€4,4 млрд).

Германия уступила Китаю, который за тот же период импортировал энергоресурсы из России на сумму €12,6 млрд. В издании охарактеризовали такой переход растущим значением КНР и других стран вне ЕС для российской энергетики.

14 июня заместитель министерства финансов США Адевале Адейемо признал увеличение Россией своих доходов от продажи энергоресурсов, невзирая на введенные против нее санкции. Поэтому теперь задачей Штатов станет сократить размеры получения прибыли РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4 июня заявил, что Россия уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Дипломат отметил, что, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

Также 6 июня, комментируя в том числе ограничения против экспорта российской нефти, президент России Владимир Путин отметил, что эти меры западных стран привели к глобальной инфляции и росту бедности.

Санкционное давление на Россию усилилось на фоне специальной операции. Так, США ввели запрет на весь импорт газа и нефти из России 8 марта. Комментируя такое решение, посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов подчеркнул, что отказ от российских энергоресурсов приведет к глобальным проблемам на рынках.

О начале спецоперации РФ по защите Донбасса было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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