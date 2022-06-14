В США отметили увеличение доходов России от продажи нефти

Россия увеличила свои доходы от продажи нефти, и в этой связи Вашингтон ставит целью сокращение соответствующих показателей. Такое заявление во вторник, 14 июня, сделал заместитель министерства финансов США Адевале Адейемо во время заседания в сенате конгресса США.

«Мы знаем, что на сегодняшний день Россия продает меньше нефти в пересчете на баррели, чем до <спецоперации РФ>, но из-за роста цен она может получать больше прибыли. Поэтому наша цель — снизить уровень доходов [России от нефти], несмотря на то что страны могут и дальше продолжать покупать российскую нефть», — сказал Адейемо.

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