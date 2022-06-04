Лавров сообщил об увеличении Россией продаж нефти на альтернативных рынках

Россия уже сейчас увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Об этом в субботу, 4 июня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нефть по большому счету не подчиняется политике, на нее есть спрос. Нефтяные рынки не следуют политическим «приказам», «капризам». У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи. Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей», — сказал он в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

Глава МИД России уточнил, что страна извлекла урок из произошедшего, оценивая ситуацию на рынке энергоносителей — «никогда впредь не надо полагаться на этих людей». При этом он исключил полный разрыв контактов.

«Когда они перебесятся, посмотрим, что они нам скажут. Ни в коем случае отныне и вовеки нельзя допускать, чтобы какие-то критические сферы жизнедеятельности нашего государства, жизни нашего народа зависели от инвестиций, технологий со стороны западных стран», — подчеркнул министр.

Кроме того, Лавров сообщил, что Россия в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей. По словам дипломата, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

3 июня Евросоюз (ЕС) заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран — участников союза от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов.

Также вводится поэтапный отказ от нефти из России, перевозимой по морю. Временное исключение из запрета на морские поставки нефти из России введено только для Болгарии и Хорватии. При этом сделано временное исключение для поставок продукта по трубопроводам.

31 мая бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос назвал решение ЕС ввести эмбарго на российскую нефть сумасшествием из-за обратного эффекта, который последует. Он подчеркнул, что эмбарго разорвет страны Европы на части.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с ограничениями. Он также отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил глава российского государства. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти республик Донбасса сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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