ЕС окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций

Евросоюз (ЕС) 3 июня заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на нефть.

Отмечается, что новые ограничительные меры подразумевают запрет консалтинговых, аудиторских и пиар-услуг для РФ, а также затрагивают предоставление облачных сервисов.

Помимо этого, речь идет об отключении от вещания на территории Евросоюза телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета» и «ТВ-Центр».

При этом введено временное исключение из запрета на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ для Болгарии и Хорватии.

Послы стран Евросоюза утвердили текст юридических документов по новым санкциям против России днем ранее. Шестой пакет рестрикций ЕС предусматривает отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти, перевозимой по морю. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза.

Согласование новых ограничительных мер стало самым долгим за всё время. Страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть. В итоге 18 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о блокировке нового пакета антироссийских санкций.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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