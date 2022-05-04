Песков заявил об ответе России на шестой пакет санкций Евросоюза

Граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза. Об этом 4 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы просчитываем самые разные варианты. Если в целом говорить о санкционном поприще, санкционных устремлениях американцев и европейских стран, это оружие обоюдоострое», — отметил представитель Кремля.

Как добавил Песков, жители государств, власти которых ввели ограничения против России, уже платят большую цену за это.

«Стоимость этих санкций для граждан будет увеличиваться каждый день», — заверил он.

4 мая Европейская комиссия (ЕК) готовится представить новый, уже шестой по счету пакет санкций против Российской Федерации, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Предлагается запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT, а также запретить в ЕС вещание трех государственных телеканалов России.

В этот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что планы Евросоюза отказаться от нефти РФ приведут экономику Европы к разрухе и стагнации. Эмбарго на импорт нефти не повлияет на РФ, государство будет поставлять энергоресурс другим рынкам, заверил парламентарий.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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