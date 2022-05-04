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Еврокомиссия 4 мая представит шестой пакет санкций против России

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Европейская комиссия (ЕК) в среду, 4 мая, готовится представить новый, уже шестой по счету пакет санкций против Российской Федерации. Об этом заявила в этот же день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Страсбурге.

«Сегодня мы представим шестой пакет санкций», — сказала она, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии.

По ее словам, в рамках шестого пакета санкций ЕС предложит запретить импорт российской нефти. Как уточнила глава Еврокомиссии, это будет полный запрет на импорт нефти из РФ, доставляемой по морю и по трубопроводам, а также неочищенной и очищенной нефти. При этом в Европе признают, что сделать этот шаг будет непросто, так как ряд стран Евросоюза находится в очень «серьезной зависимости» от нефти из России, однако ЕС, по словам фон дер Ляйен, «просто обязан пойти на это».

Кроме того фон дер Ляйен анонсировала, что шестой пакет санкций предполагает введение ограничений и в отношении Сбербанка.

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