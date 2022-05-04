Эксперт заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на Евросоюз

Заведующий кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин заявил в интервью «Известиям» 4 мая, что антироссийские санкции поставили Европу на колени.

«Отняли у нас 350 млрд, наверное, этих людей (ответственных за принятие антироссийских санкций — Ред.) внести надо в санкционный список. Более того, вдруг потребовали, чтобы наказали и Россию, а конкретно за что, экономические санкции. Но эти санкции ударили Европу, но при этом Европа постоянно требует продолжения наложения санкций», — поделился он.

Кошкин подчеркнул, что Запад с помощью санкций старается уничтожить экономику РФ, но на деле антироссийские рестрикции ставят на колени в первую очередь Европу, а не Россию.

«Но при этом надо понимать, у нас есть понимание того, против кого и как работает, слишком много стран, я уже перечислял и Евросоюз в полном объеме и Соединенные Штаты, Канада, Япония, Австралия, есть против кого и как играть», — резюмировал Кошкин.

3 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил подробности о шестом пакете санкций от Евросоюза в отношении России. По его словам, новые рестрикции подразумевают отключение от системы SWIFT новых российских банков.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

29 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что снижение потребления российского газа в странах ЕС не приведет к разбалансировке бюджета РФ, так как поставки топлива увеличатся по другим направлениям. Также, по его мнению, Европа не сможет отказаться от российского газа в ближайшее время.

Путин, в свою очередь, заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией уже ударил по Европе и США. В частности, он указал на рост цен и инфляцию беспрецедентного характера.

В начале апреля в Еврокомиссии объявили о пятом пакете санкций против России. Пакет рестрикций включает запрет на приобретение, импорт или передачу угля в страны Европейского союза, если они происходят из России или экспортируются оттуда начиная с августа 2022 года.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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