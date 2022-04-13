Путин заявил о зашкаливающем росте инфляции в странах Запада

Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Об этом в среду, 13 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию Арктики.

«Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис. Отражается, кстати говоря, и на США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто. Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер», — заявил российский лидер.

В последние дни западные СМИ начали писать о росте инфляции в стране. Так, стало известно, что уровень инфляции в Великобритании в марте вырос до рекордного значения с 1992 года. В Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. В США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

6 апреля издание Focus сообщило, что жители Германии всё чаще сталкиваются с трудностями из-за роста цен на энергоносители. Подчеркивалось, что затраты на электроэнергию для предприятий выросли почти на 70% по сравнению с прошлым годом, а цены на уголь, древесину, удобрения и пшеницу поднялись более чем на 20–25%.

До этого, 5 апреля, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов отметил, что перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится всё более реальной и выгоды от него не получит никто. Причинами надвигающегося кризиса Рамазанов назвал нарушение хозяйственных связей и логистики продовольственного сырья и удобрений, а также нарастающий дефицит и рост цен на энергоносители.

31 марта Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. После этого некоторые государства Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах. Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями также нарушением контрактов.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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