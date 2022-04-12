В США годовая инфляция достигла максимума за 40 лет

Потребительские цены в США выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года. Об этом 12 апреля сообщили «The New York Times» со ссылкой на Бюро статистики труда.

«Волна недавних событий может удерживать инфляцию на некомфортно высоком уровне»— говорится в публикации.

Значительная часть мартовского всплеска инфляции произошла по причине начала Россией спецоперации по освобождению Донбасса, что привело к резкому росту цен на топливо.

Однако, отмечается в публикации, экономисты говорят, что цены должны начать снижаться в ближайшие месяцы, отчасти потому, что цены на бензин несколько снизились.

Ранее в этот день Федеральное статистическое бюро Германии сообщило, что инфляция в стране в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. После начала специальной военной операции по защите Донбасса, подчеркнули в публикации, цены на нефтепродукты и природный газ заметно выросли и оказали ощутимое влияние на уровень инфляции.

По причине роста цен на энергоносители рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни и Великобритания. 11 апреля эксперты спрогнозировали, что доходы британцев по итогам года упадут на 3% по сравнению с прошлым годом в результате повышения тарифов на электроэнергию, рекордной стоимости топлива и возрастающей инфляции.

По мнению профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагима Рамазанова, перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится все более реальной и выгоды от него не получит никто. Причинами надвигающегося кризиса Рамазанов назвал нарушение хозяйственных связей и логистики продовольственного сырья и удобрений, а также нарастающий дефицит и рост цен на энергоносители.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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