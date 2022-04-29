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Силуанов оценил потери для бюджета от снижения потребления газа в Европе

Силуанов: российский бюджет способен выдержать снижение потребления газа в Европе
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Снижение потребления российского газа в странах Евросоюза (ЕС) не приведет к разбалансировке российского бюджета, так как поставки топлива увеличатся по другим направлениям. Об этом заявил в пятницу, 29 апреля, министр финансов России Антон Силуанов.

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«Мы балансируем бюджет с учетом изменения ситуации», — сказал Силуанов журналистам, добавив, что при планировании бюджета на будущие периоды министерство учитывает снижение потребления газа европейскими партнерами.

Между тем, отметил он, в ближайшее время Европа не сможет отказаться от российского газа. Но уже сейчас Россия занимается проработкой поставок газа и в другие страны. В первую очередь поставки будут диверсифицировать на восточное направление.

Перед этим в ходе заседания министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Вашингтоне Силуанов напомнил, что Россия не отказывалась от выполнения обязательств и исполняет контракты.

Ранее, 27 апреля, агентство Bloomberg написало, что 10 покупателей из Европы открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях. При этом четверо из них уже оплатили покупку.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 апреля подчеркивал, что новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, вызванная тем, что у страны украли довольно значительную сумму резервов.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения заявили о возможности платить рублями за российский газ.

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