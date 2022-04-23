Словакия объявила о планах заплатить России за газ в евро

Словакия намерена заплатить России за газ в евро. Об этом в субботу, 23 апреля, заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

По его словам, страна планирует заплатить за поставки газа из РФ во второй половине мая. Хегер также сообщил, что если поставки газа в республику будут прекращены, то запасов сырья для частных потребителей хватит только до апреля 2023 года, пишет агентство TASR.

Остановка импорта российского газа может стать «серьезной проблемой» для всех стран Европейского союза, заключил премьер-министр.

2 апреля глава оператора латвийской газотранспортной системы АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс сообщил, что с начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России. Он отметил, что сигналом о необходимости резко сократить поставки из РФ стало заявление российской стороны о том, что за поставляемый газ можно будет рассчитываться лишь в рублях.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил о том, что страны G7 отказались от требования России оплачивать газ рублями. По его словам, страны «большой семерки» готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа.

Поручение российского президента о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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