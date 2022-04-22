Уплыли из сетей: сколько Балтия отдаст за отказ от электричества из РФ

Европейская экономика понесет значительные убытки в случае разрыва связей с Россией, в первую очередь с ее топливно-энергетическим комплексом. Причем это коснется не только очевидных сфер (импорта нефти, газа и угля), но и таких, как покупка электроэнергии. Даже ее заместить потребителям из-за рубежа придется с серьезными финансовыми потерями. Прибалтийские страны, а чуть позже и Финляндия, собираются перейти на альтернативные источники электричества, и это обойдется им в сотни миллионов евро в год даже без учета капитальных инвестиций, посчитали в Vygon Consulting. Подробности — в материале «Известий».

Ушли в отказ

Россия — глубоко энергоизбыточная страна: это касается и электроэнергии тоже. В 2021 году экспорт электричества из нашей страны составил рекордные 21,8 млрд киловатт-часов. Это почти вдвое больше, чем в 2020-м (что объяснимо пандемией), но и на 15% превышает показатель докризисного 2019 года. Речь идет о физических объемах, а в стоимостном выражении рост к 2019 году достигает вообще 44%. Как отмечается в поступившем в «Известия» обзоре Vygon Consulting, причин для этого роста два — общее подорожание энергоносителей в Европе, а также снижение выработки ГЭС и на станциях ВИЭ.

Уплыли из сетей_3 Ветрогенераторы на побережье Балтийского моря в Латвии Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Главным направлением российского экспорта электроэнергии является Европа, а точнее — сопредельные с Россией Литва, Латвия и Финляндия, на долю которых вместе приходится около 60% зарубежных поставок (12,9 млрд киловатт-часов). При этом доля России в общем потреблении электроэнергии во всей Прибалтике составляет около 10%. Система экспорта электроэнергии из России в страны Балтии устроена таким образом, что прямые поставки осуществляются только в Литву, которая, в свою очередь, реэкспортирует поставленную из Россию электроэнергию в Латвию и Эстонию.

Между тем еще в 2019 году, задолго до нынешнего кризиса в отношениях между Россией и Евросоюзом, три прибалтийские страны приняли решение отказаться от импорта электроэнергии из России и синхронизировать собственные энергосистемы с континентальной Европой к 2025 году. Для этих целей Литва, Латвия и Эстония совместно с ЕС запланировали инвестиции на строительство новых линий электропередачи из Европы в размере €1,6 млрд, свидетельствуют данные единого оператора энергосистемы Эстонии Elering.

Спорная замена

В результате экспорт электроэнергии из России в страны Балтии может прекратиться уже к концу нынешнего десятилетия. Что последует за этим? Так как прибалтийские страны являются энергодефицитными и эту ситуацию не изменить никак, им придется покупать недостающие объемы на Nordpool — оптовом рынке, объединяющем 16 европейских государств. На данный момент цена электроэнергии на нем в пять раз выше российской. И это не предел: по мере отказа от российских энергоносителей она будет расти и дальше.

Уплыли из сетей_1 Угольная электростанция Туров в Польше Фото: Global Look Press/Jiri Castka

В этом случае основная доля импорта в Латвию и Литву придется на Польшу, в которой сейчас строится дублирующая инфраструктура. Однако здесь и находится загвоздка — дело в том, что в Польше до сих пор абсолютно доминирует угольная генерация: свыше 70% электроэнергии производится сжиганием угля (около 45% антрацита и 25% бурого угля). А возобновляемые источники обеспечивают только 9%. Для сравнения: в России ВИЭ (в первую очередь ГЭС) дают 17% электроэнергии (из более чем 1,1 трлн киловатт-часов), тогда как АЭС, где углеродный след также практически отсутствует, добавляют еще 19%.

Уплыли из сетей_4 Волжская гидроэлектростанция в Волгоградской области Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Таким образом, при производстве электроэнергии в Польше выделяется значительно больше углекислого газа — при поставках в Прибалтику углеродный след для этих стран вырастет почти вдвое. По нынешним европейским правилам торговли квотами на выбросы парниковых газов платежи за эмиссию CO2 включаются в стоимость произведенной электроэнергии и перекладываются на плечи европейских потребителей. В случае с Литвой, Латвией и Эстонией после отказа от российской электроэнергии придется дополнительно к текущей стоимости оплачивать выбросы CO2 в размере €134 млн в год. Для сравнения: в 2020 году три балтийские страны приобрели на рынке Nordpool 13% электроэнергии. А в 2021 году за ту же сумму было куплено 5% от объема потребленной электроэнергии, отмечают эксперты Vygon Consulting.

Нерыночная политика

На этом дополнительные расходы не заканчиваются. Точную сумму потерь после полного отказа Прибалтики от российской электроэнергии назвать сложно, так как никто не знает, сколько будет стоить нефть, газ и уголь через несколько месяцев, не говоря уж о годах. Однако если исходить из текущих цен, то стоимость угольной генерации в Польше возрастет на $250 млн в год, что опять-таки будет переложено на потребителей, в том числе и в странах Балтии. Эта сумма не учитывает инвестиций в строительство сетей передачи в Прибалтику, которые составят примерно €1,6 млрд. Кстати, судьба польского угля остается подвешенной из-за стремления ЕС вывести этот вид ископаемого топлива из употребления. А в самой Польше альтернатив углю немного.

Что касается Финляндии, то там ситуация не столь однозначная. Хельсинки собираются плавно избавиться от российской энергозависимости в течение полутора десятков лет в связи с общей изношенностью сетей и прогнозируемым профицитом выработки. Страна практически не имеет в своем распоряжении горючих полезных ископаемых, но там имеются хорошие возможности для использования гидроэнергетики и биотоплива (вместе обеспечивают почти 40% собственной генерации). Главное же, что северная страна не в пример другим европейским государствам активно развивает свой атомный сектор. В ближайшее время будет запущен еще один блок на АЭС Олкилуото. В то же время импорт из России продолжает оставаться значительно более дешевым, чем поставки из других стран, в результате чего Финляндия будет уходить от российского электричества постепенно.

Уплыли из сетей_2 Блоки атомной электростанции Олкилуото в Западной Финляндии Фото: commons.wikimedia.org