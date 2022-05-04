Захарова в ответ на новые санкции предложила западным странам отменить самих себя

Если западные страны хотят сделать России по-настоящему больно, то им следует вместо новых рестрикций просто взять и отменить самих себя. Так в среду, 4 мая, прокомментировала заявление Брюсселя о подготовке нового пакета санкций официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Не буду долго рассуждать по поводу энергетического блока (готовящихся санкций). <…> Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать», — заявила дипломат в эфире радио Sputnik.

Ранее в этот же день стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) планирует предложить отключить Московский кредитный банк (МКБ) и Россельхозбанк от международной платежной системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против России. Шестой пакет санкций коснется и Сбербанка.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 3 мая назвал предварительные сферы влияния шестого пакета санкций против России. Рестрикции подразумевают под собой отключение от SWIFT новых банков, наказание «за дезинформацию», а также меры по ограничению импорта нефти.

Тогда же президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

В начале апреля в Еврокомиссии объявили о пятом пакете санкций против России. Пакет рестрикций включает запрет на приобретение, импорт или передачу угля в страны Европейского союза, если они происходят из России или экспортируются оттуда начиная с августа 2022 года.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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