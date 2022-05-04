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Politico узнала о планах Еврокомиссии отключить от SWIFT два российских банка

Politico: ЕК может предложить отключение МКБ и Россельхозбанка от SWIFT
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Еврокомиссия (ЕК) планирует предложить отключить Московский кредитный банк (МКБ) и Россельхозбанк от международной платежной системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против России. Об этом во вторник, 3 мая, сообщила газета Politico со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза (ЕС).

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По данным издания, шестой пакет санкций коснется и Сбербанка.

В тот же день, 3 мая, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

2 марта ЕС отключил семь российских банков от SWIFT. Под санкции попали банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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