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В Совфеде заявили о грядущей разрухе в Европе из-за отказа от нефти РФ

Цеков: отказ от импорта нефти РФ приведет к стагнации и разрухе в экономике Европы
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Планы Евросоюза отказаться от нефти РФ приведут экономику Европы к разрухе и стагнации. Об этом в среду, 4 мая, заявил «РИА Новости» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

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Он убежден, что такие действия направлены не против Российской Федерации, а против самих стран Европы.

Цеков отметил, что эмбарго на импорт нефти не повлияет на РФ, государство будет поставлять энергоресурс другим рынкам.

«ЕС станет покупать нефть у других стран, а мы переориентируем свои поставки туда, откуда уйдут эти страны», — заключил он.

4 мая Европейская комиссия (ЕК) готовится представить новый, уже шестой по счету пакет санкций против Российской Федерации, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

2 мая корреспондент немецкой газеты Handelsblatt Клаус Стратманн предупредил, что введение эмбарго на российскую нефть может обернуться огромными рисками для экономики Европы.

Решение стран Запада постепенно отказаться от российских энергоресурсов было принято на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин, и введения антироссийских ограничительных мер, в результате которого усугубилось экономическое положение ряда государств.

20 апреля газета The New York Times со ссылкой на источники из круга официальных лиц и дипломатов ЕС сообщила, что Евросоюз планирует начать поэтапное введение эмбарго на импорт нефти из России уже в начале мая.

В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны ЕС могут наложить вето на запрет нефти из России. Отвечая на вопрос, когда будет одобрен пакет санкций по эмбарго на нефть и газ из России, Боррель заявил, что пока ни по одному из предложений нет единогласия среди стран-членов ЕС.

Против полного отказа от российских энергоносителей выступают Германия, Австрия и Венгрия, поддерживают его Польша и Франция.

19 апреля министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна не будет поддерживать введение антироссийских санкций против поставок газа и нефти.

13 апреля Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

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