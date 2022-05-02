Европу предупредили о больших рисках при отказе от российской нефти

Введение эмбарго на российскую нефть может обернуться огромными рисками для экономики Европы. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщает корреспондент немецкой газеты Handelsblatt Клаус Стратманн.

По его словам, курс Евросоюза на эмбарго отражает лишь его неуверенность. Он отметил, что вне зависимости от того, выберут ли страны ЕС эмбарго, штрафные тарифы на нефть или введение потолка цен, «риски огромны».

«К нефти относится то же, что и к природному газу: трудно угрожать бойкотом, когда очевидно, что альтернатив недостаточно. Германия особенно страдает... Несомненным последствием будет рост цен на мировых рынках нефти», — говорится в материале.

Стратманн напомнил о том, что в основном российская нефть идет на нефтеперерабатывающий завод в Бранденбурге, отрезанный от нефтяной инфраструктуры запада Германии. При остановке поставок нефти по трубопроводу «Дружба» произойдет неизбежный резкий скачок цен в Восточной Германии. Также за этим последует и рост цен на мировых рынках нефти, а Россия сможет увеличить доходы, поскольку найдет новых покупателей.

«Нефтяное эмбарго было бы экспериментом с неопределенным исходом», — заключил Стратманн.

Решение стран Запада отказаться от российских энергоресурсов было принято на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин, и введения антироссийских ограничительных мер, в результате которого усугубилось экономическое положение ряда государств.

20 апреля газета The New York Times со ссылкой на источники из круга официальных лиц и дипломатов ЕС сообщила, что Евросоюз планирует начать поэтапное введение эмбарго на импорт нефти из России уже в начале мая.

В свою очередь помощник концлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Германия готова присоединиться к эмбарго на импорт нефти из РФ, однако чтобы подготовиться к такому шагу, стране нужно еще несколько месяцев. Кукис отмечает, что существующие «проблемы будут решены самое позднее к концу года».

20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о намерении Германии полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. По словам дипломата, ФРГ намерена прекратить использовать российский уголь до конца лета, а потребление нефти уменьшить наполовину до лета. Она подчеркнула, что свести к нулю его импорт из РФ планируется до конца года.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

13 апреля Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».