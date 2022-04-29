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NYT узнала о поэтапном введении эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе

NYT: Евросоюз может одобрить эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе
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Евросоюз (ЕС) планирует начать поэтапное введение эмбарго на импорт нефти из России уже в начале мая. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники из круга официальных лиц и дипломатов ЕС, участвующих в этом процессе.

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«Страны ЕС, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе», — сообщает издание.

Источники отмечают, что данная мера давно откладывалась и «разделила членов блока». По их словам, переговоры по решению этого вопроса будут продолжаться с 30 апреля по 1 мая.

26 апреля газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что ЕС в рамках шестого пакета санкций изучает возможности ограничения доходов России от продажи нефти, в том числе через установление верхнего предела цен. Как рассказал собеседник издания, данное предложение является лишь одним из вариантов ограничительных мер на импорт российской нефти.

22 апреля газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что Евросоюз планирует ввести шестой пакет антироссийских санкций в конце апреля. По информации издания, в новых рестрикциях в отношении России будет «определенный запрет» на импорт нефти и другие санкции.

При этом 21 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопрос, когда будет одобрено эмбарго на нефть и газ из России, сказал, что пока ни по одному из предложений нет единогласия среди стран — членов альянса.

5 апреля немецкая газета Die Welt сообщила, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. Еще тогда отмечалось, что члены ЕС по-разному относятся к введению данного запрета.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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