Спецоперация в Донбассе 4 мая. Текстовая трансляция

Текстовая трансляция





Из Мариуполя за сутки эвакуированы 517 человек, среди них 61 ребенок, передает штаб территориальной обороны ДНР. Их вывезли в пункт оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта эвакуировали почти 27,3 тыс. вынужденных переселенцев.





Курс доллара в начале торгов на Мосбирже опустился ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года. Стоимость евро же упала ниже 73 рублей — такой показатель в последний раз был зафиксирован в марте 2020 года.





ЕС сегодня представит шестой пакет антироссийских санкций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в него предполагается включить запрет на импорт нефти из РФ. Новый пакет ограничений также включает санкции против Сбербанка. От платежной системы SWIFT предлагается отключить МКБ и Россельхозбанк. Кроме того, ЕК хочет запретить вещание трех гостелеканалов РФ.





При обстреле Макеевки (ДНР) загорелась нефтебаза, по предварительным данным, погиб один человек, еще двое получили ранения. «Произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости, по 5 тыс. кубометров каждая», — сообщает штаб территориальной обороны республики.





Предположительно, украинские снаряды при ударе по Макеевке (ДНР) попали в хранилище топлива или горюче-смазочных материалов, передает корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.





На Украине вместе с боевиками нацгруппировки «Азов» (в отношении ее участников в РФ возбуждены уголовные дела) воюют наемники из Израиля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.





Западным СМИ запрещают брать интервью у представителей российской власти, сообщила также Мария Захарова. По ее словам, уже в процессе подготовки интервью по запросу немецких и испанских журналистов выяснилось, что им нельзя обращаться за комментариями к российской стороне.











Украинские войска с начала дня дважды обстреляли территорию ДНР, открыв огонь по Макеевке и Ясиноватой. По данным представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), выпущено три мины калибром 120 мм и один снаряд калибром 122 мм.





Российское руководство предотвратило нападение на РФ, предупредив огромную трагедию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе», — написал он в Telegram-канале.





Около получаса назад на окраине Луганска работала система ПВО, сообщает корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков. Отмечается, что было выпущено порядка десяти ракет.





Россия до 4 мая должна была перечислить деньги по двум суверенным облигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 годах. Москва отправила платеж в долларах еще до праздников. Чтобы внешний долг считался погашенным, принять деньги должны регуляторы США и Великобритании. «Известия» поговорили с аналитиками о том, удастся ли России избежать технического дефолта. Подробнее в нашем тексте — «Доллар не пахнет: дойдет ли платеж по еврооблигациям РФ до держателей на Западе»





Более 1,1 млн человек прибыли в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. За сутки границу пересекли свыше 12 тыс. вынужденных переселенцев.











Венгрия планировала захватить часть территории Украины после начала спецоперации, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Будапешт столкнется с последствиями якобы вынашиваемых планов.





Минобороны РФ показало, как самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М «Малка» при ведении контрбатарейной борьбы справляется с боевыми задачами.