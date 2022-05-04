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Спецоперация в Донбассе 4 мая. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Спецоперация в Донбассе 4 мая. Текстовая трансляция
2022-05-04 07:56:36
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Продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где накануне украинские боевики нарушили режим тишины, может находиться около 150 мирных жителей. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что восстановление территориальной целостности — задача номер один для Киева. Там по-прежнему надеются на членство в ЕС — в ближайшее время власти передадут вторую часть опросника Евросоюза — и присоединение к НАТО. Тем временем количество антироссийских санкций растет: последней их ввела Австралия, включив в «черный список» депутатов Госдумы и представителей ДНР и ЛНР. Об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, санкциях и многом другом, что происходит на фоне спецоперации, читайте в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:09
Из Мариуполя за сутки эвакуированы 517 человек, среди них 61 ребенок, передает штаб территориальной обороны ДНР. Их вывезли в пункт оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта эвакуировали почти 27,3 тыс. вынужденных переселенцев.
Сегодня, 10:05
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже опустился ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года. Стоимость евро же упала ниже 73 рублей — такой показатель в последний раз был зафиксирован в марте 2020 года.
Сегодня, 10:00
ЕС сегодня представит шестой пакет антироссийских санкций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в него предполагается включить запрет на импорт нефти из РФ. Новый пакет ограничений также включает санкции против Сбербанка. От платежной системы SWIFT предлагается отключить МКБ и Россельхозбанк. Кроме того, ЕК хочет запретить вещание трех гостелеканалов РФ.
Сегодня, 09:52
При обстреле Макеевки (ДНР) загорелась нефтебаза, по предварительным данным, погиб один человек, еще двое получили ранения. «Произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости, по 5 тыс. кубометров каждая», — сообщает штаб территориальной обороны республики.
Сегодня, 09:29
Предположительно, украинские снаряды при ударе по Макеевке (ДНР) попали в хранилище топлива или горюче-смазочных материалов, передает корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.
Сегодня, 09:22
На Украине вместе с боевиками нацгруппировки «Азов» (в отношении ее участников в РФ возбуждены уголовные дела) воюют наемники из Израиля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Сегодня, 09:16
Западным СМИ запрещают брать интервью у представителей российской власти, сообщила также Мария Захарова. По ее словам, уже в процессе подготовки интервью по запросу немецких и испанских журналистов выяснилось, что им нельзя обращаться за комментариями к российской стороне.
Сегодня, 09:09
Сегодня, 09:08
Украинские войска с начала дня дважды обстреляли территорию ДНР, открыв огонь по Макеевке и Ясиноватой. По данным представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), выпущено три мины калибром 120 мм и один снаряд калибром 122 мм.
Сегодня, 09:01
Российское руководство предотвратило нападение на РФ, предупредив огромную трагедию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе», — написал он в Telegram-канале.
Сегодня, 08:54
Около получаса назад на окраине Луганска работала система ПВО, сообщает корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков. Отмечается, что было выпущено порядка десяти ракет.
Сегодня, 08:50
Россия до 4 мая должна была перечислить деньги по двум суверенным облигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 годах. Москва отправила платеж в долларах еще до праздников. Чтобы внешний долг считался погашенным, принять деньги должны регуляторы США и Великобритании. «Известия» поговорили с аналитиками о том, удастся ли России избежать технического дефолта. Подробнее в нашем тексте — «Доллар не пахнет: дойдет ли платеж по еврооблигациям РФ до держателей на Западе».
Сегодня, 08:46
Более 1,1 млн человек прибыли в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. За сутки границу пересекли свыше 12 тыс. вынужденных переселенцев.
Сегодня, 08:27
Сегодня, 08:11
Венгрия планировала захватить часть территории Украины после начала спецоперации, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Будапешт столкнется с последствиями якобы вынашиваемых планов.
Сегодня, 08:00
Минобороны РФ показало, как самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М «Малка» при ведении контрбатарейной борьбы справляется с боевыми задачами.
Сегодня, 07:57
Российские береговые ракетные комплексы поразили логистический центр в районе Одессы и уничтожили беспилотники «Байрактар», ракетное вооружение и боеприпасы, которые Киеву передали Вашингтон и его союзники. В этот же день авиация уничтожила три РЛС подсвета и наведения ракетных комплексов С-300, ракетный комплекс «Точка-У» и др. Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в материале «На своей волне: береговые ракеты уничтожили партию западного оружия для Украины».
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