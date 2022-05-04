Названо возможное число находящихся на «Азовстали» мирных жителей

В подвалах металлургического мариупольского комбината «Азовсталь» может находиться порядка 150 мирных жителей, о чем стало известно в среду, 4 мая.

«У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время», — цитирует обращение главы Чечни Рамазана Кадырова к командиру радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ заведено несколько уголовных дел) «РИА Новости».

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