Минобороны России заявило о выводе из «Азовстали» 126 человек

126 человек были выведены с территории завода «Азовсталь» и близлежащих домов в Мариуполе за два дня операции — 30 апреля и 1 мая. Об этом сообщили в понедельник, 2 мая, в Минобороны РФ.

«В результате проведенной по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина операции по вызволению в Мариуполе удерживавшихся украинскими националистами на заводе «Азовсталь» гражданских лиц в первый день, 30 апреля, вышли 25 человек из близлежащих домов и еще 21 человек с территории предприятия», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что все 46 человек добровольно приняли решение остаться в Донецкой Народной Республике (ДНР).

1 мая с территории завода были вызволены 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц. 69 из них приняли решение выехать на территорию, подконтрольную киевскому режиму. В Минобороны отметили, что эти люди переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста, и уже выехали в направлении города Запорожье.

Днем ранее мужчина, который смог накануне покинуть завод, заявил, что на территории предприятия продолжают оставаться минимум 300 мирных жителей. Он рассказал, что гражданские не знали о том, что им предоставлялись зеленые коридоры, поскольку находились в бомбоубежище без связи. Таким образом, они пропустили три гумкоридора.

29 апреля боец сил ДНР с позывным «Зверь» рассказал, что украинские военные не выпускают мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

21 апреля Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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