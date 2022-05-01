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В «Азовстали» могут оставаться еще более 300 мирных жителей

Выбравшийся с «Азовстали» рассказал, что на заводе могут оставаться еще более 300 мирных жителей
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На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе продолжают оставаться минимум 300 мирных людей. Об этом рассказал мужчина, который смог покинуть завод 30 апреля.

«Триста, может, больше», — сказал он.

Мужчина также отметил, что мирные граждане не знали о том, что им предоставлялись «зеленые» коридоры, поскольку находились в бомбоубежище без связи. Таким образом, они пропустили три гумкоридора, четвертого дожидаться не стали и самостоятельно покинули территорию завода.

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«[Националисты] Говорили: «Захотите идти, мы можем и шмальнуть, думайте сами». Сегодня не выдержали и ломанулись, как говорится», — уточнил он.

30 апреля территорию рядом с заводом покинули еще 46 человек. Их доставили на автобусах в село Безыменное Новоазовского района Донецкой области.

За день до этого первой с «Азовстали» эвакуировалась семейная пара с ребенком. Михаил и Наталья Савины вместе с 11-летней дочерью находились в бомбоубежище с 8 марта по 28 апреля.

21 апреля президент России Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Позднее в ходе переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем, которые прошли 26 апреля в Москве, Путин сравнил украинских боевиков с террористами, указав на то, что они продолжают удерживать мирных граждан на комбинате.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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