Спецоперация в Донбассе 30 апреля. Текстовая трансляция

Россия никому не угрожает ядерной войной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya. Страна, по его словам, не считает себя в состоянии войны с НАТО — это увеличивает риски ухудшения ситуации. Европейские страны между тем обвиняют Москву в шантаже газом. Вслед за Польшей и Болгарией отказались оплачивать топливо в рублях Чехия и Дания, однако ключевые партнеры России согласились на требования. На Донбассе продолжаются обстрелы: в ночь на 30 апреля как минимум один человек погиб и трое получили ранения. Подробнее о спецоперации, обстановке на территориях Донбасса и Украины и о том, что происходит в мире на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».