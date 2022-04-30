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Спецоперация в Донбассе 30 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Спецоперация в Донбассе 30 апреля. Текстовая трансляция
2022-04-30 07:55:05
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Россия никому не угрожает ядерной войной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya. Страна, по его словам, не считает себя в состоянии войны с НАТО — это увеличивает риски ухудшения ситуации. Европейские страны между тем обвиняют Москву в шантаже газом. Вслед за Польшей и Болгарией отказались оплачивать топливо в рублях Чехия и Дания, однако ключевые партнеры России согласились на требования. На Донбассе продолжаются обстрелы: в ночь на 30 апреля как минимум один человек погиб и трое получили ранения. Подробнее о спецоперации, обстановке на территориях Донбасса и Украины и о том, что происходит в мире на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:23
Компания McDonald’s задумалась о возобновлении деятельности в России, но точной даты открытия ресторанов еще нет, пишет Daily Storm. Предприятие все еще выплачивает зарплаты сотрудникам и выполняет все обязательства. Возможно, «Мак» решится на ребрендинг в стране, сообщают собеседники издания.
Сегодня, 09:11
Репортаж из больницы №2 в Мариуполе, в которой мирные жители укрылись от обстрелов военнослужащих ВСУ и батальона «Азов».
Сегодня, 08:37
29 апреля высокоточными ракетами ВС России большой дальности уничтожены корпуса завода «Артём» в Киеве. Там производились противотанковые управляемые ракеты и авиационные боеприпасы. Средства ПВО сбили три баллистические ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой и Сухой Каменкой. Но несмотря на переговоры об эвакуации мирных жителей Мариуполя с территории «Азовстали», решить этот вопрос пока не удалось. По мнению специалистов, как только гражданские лица покинут завод, националисты будут обречены. О том, почему сорвался вывод мирных жителей с территории «Азовстали» и как это объясняют эксперты, читайте в материале «Известий».
Сегодня, 08:19
США хотят переменить квалифицированных российских специалистов: для них могут отменить несколько визовых ограничений и упростить въезд в страну, передает Bloomberg. По словам источников издания, Белый дом рассчитывает привлечь опытных людей в сферах полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, перспективного производства, ядерных технологий, разработки искусственного интеллекта, ракетных технологий и других.
Сегодня, 08:16
Спецоперация по защите Донбасса завершится, как только будут достигнуты ее цели, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, блок НАТО делает всё, чтобы помешать этому путем политических договоренностей.
Сегодня, 08:13
За ночь военнослужащие ВСУ несколько раз обстреляли территорию Донбасса. Один мирный житель погиб и еще трое получили ранения в результате атаки на Петровский район Донецка. Сотни жителей Мариуполя спасались от обстрелов в местной больнице.
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