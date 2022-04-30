 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Вес связи: почему сорвался вывод мирных жителей с территории «Азовстали»

Одна из причин — отсутствие у них радиостанций, объяснил военный эксперт
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Главный слайд
Начало статьи
Вес связи: почему сорвался вывод мирных жителей с территории «Азовстали»
2022-04-29 22:04:10
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пятницу, 29 апреля высокоточными ракетами ВС России большой дальности уничтожены корпуса завода «Артём» в Киеве. Там производились противотанковые управляемые ракеты и авиационные боеприпасы. Средства ПВО сбили три баллистические ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой и Сухой Каменкой. Между тем, несмотря на переговоры на высоком уровне об эвакуации мирных жителей Мариуполя с территории «Азовстали», решить этот вопрос пока не удалось. По мнению специалистов, как только гражданские лица покинут завод, националисты будут обречены.

Воздушный перехват

В российском оборонном ведомстве 29 апреля заявили, что за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 48 военных объектов Украины. Помимо взводных опорных пунктов и районов сосредоточения техники под удар попали склад боеприпасов в районе Ильичевки и радиолокационная станция в районе Печенеги.

Ракетами «Калибр» морского базирования в ночь на 29 апреля атакованы железнодорожные тяговые электроподстанции в Фастове, Красноселке, Полонном.

В районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой 28 апреля был нанесен удар по жилым кварталам города Херсон, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

За одну только ночь артиллерия выполнила 975 огневых задач, поражая пункты управления, опорные позиции, районы сосредоточения живой силы и военной техники, орудия и установки залпового огня противника.

Интенсивно действовали самолёты оперативно-тактической и армейской авиации. В ночь на 29 апреля они поразили 112 военных объектов, днём — ещё 22. Под удары попали склады ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Покровское, Гороховское Северодонецк, Червонное и Белогорье.

Ракетные войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» у Адамовки, украинский вертолёт Ми-24 на полевой площадке у Чугуева, три артиллерийских батареи и дивизион реактивных систем залпового огня.

Российские средства противовоздушной обороны сбили три баллистические ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой и Сухой Каменкой. У села Топольское они перехватили крупнокалиберные реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч». Среди других пораженных объектов — 19 беспилотников, включая один ударно-разведывательный Bayraktar TB2, который упал на российско-украинской границе.

29 апреля в результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 32 единицы бронетехники и автомобилей различного назначения, — заявил Игорь Конашенков.

Всего по данным российского Минобороны с начала проведения специальной военной операции уничтожены 142 украинских самолета, 112 вертолетов, 640 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2646 танков и других боевых бронированных машин, 305 установки реактивных систем залпового огня, 1184 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2475 единиц специальной военной автомобильной техники.

Срыв эвакуации

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак 29 апреля заявил, что контакты с РФ и Украиной по эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе продолжаются. Ранее эта тема обсуждалась при визитах генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Москву и Киев. Тем не менее, в пятницу организовать безопасный выход гражданских лиц вновь не удалось. 29 апреля территорию завода покинула семья из трех человек, которая сумел выбраться сама на свой страх и риск.

Очередной срыв попыток эвакуировать гражданских с территории завода неудивителен, националисты не отпускают их с «Азовстали» в страхе за свою жизнь, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Как только группировка «Азов» (запрещена в России. — «Известия») лишится «живого щита» из мирных жителей, появится возможность сразу же похоронить оставшихся боевиков прямо в этих бункерах. Никто не будет их тщательно зачищать, рискуя собственными жизнями. У нас есть специальные тяжёлые бомбы, которые предназначены именно для поражения таких целей, есть и бомбардировщики для их сброса.

Скорее всего, «азовцы» попросту держат гражданских в неведении о существовании гуманитарных коридоров и запугивают их опасностями самостоятельного выхода, считает эксперт. У простых людей нет радиостанций, а в подземных укрытиях не слышно и звуковещательных установок, по которым информацию пытаются передать на завод. Специально же сообщать своему «щиту» о возможности выхода националисты не будут, это не в их интересах. Они просто цинично используют людей, уверен Дмитрий Болтенков.

В тот жен день начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что за сутки из опасных районов Украины и народных республик Донбасса на территорию России эвакуированы 21 972 человека, в том числе 2 693 ребенка, а всего с начала операции из районов боевых действий вывезли 1 043 843 человека, из которых — 190 329 дети.

В Святогорске Донецкой Народной Республики боевики националистических батальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря Свято-Успенской Святогорской Лавры. В обители находятся более 100 гражданских лиц (священнослужители, послушники, беженцы); в городе Краматорске Донецкой Народной Республики в многоквартирных домах на улицах Героев Украины и Королева на верхних этажах неонацисты оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах, — рассказал генерал.

Начальник НЦУО предупредил о готовящейся провокации с целью дискредитации российских Вооруженных сил.

Вблизи водозабора хозяйственно-питьевого снабжения в населенном пункте Пискуновка Донецкой Народной Республики военнослужащими ВСУ развернута артиллерийская батарея (в составе трех гаубиц Д-30), её задача спровоцировать ответный огонь со стороны ВС России по водозабору, при уничтожении которого без водоснабжения останется 27 населенных пунктов с общей численностью более 15 тыс. человек, — предупредил Михаил Мизинцев. — Эту циничную провокацию киевские власти в ближайшее время планируют использовать для обвинения российских военнослужащих в якобы бесчинствах по отношению к мирным гражданам с последующим широким освещением в украинских и западных средствах массовой информации.

Радиоперехват

В Минобороны России 29 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Украинские боевики огнем разрушили мост через реку, по которому переправилась небольшое российское подразделение. Быстро перебросить подкрепления и наладить его снабжение было невозможно. Пользуясь этим, превосходящие силы противника начали ожесточенные атаки на позиции отрезанных от основных сил российских бойцов.

Благодаря смелым и решительным действиям главного инженера мостового батальона капитана Артема Белоусова, под огнем удалось навести понтонную переправу. Она помогла перебросить на другой берег батальонно-тактические группы, отбросить противника и продолжить наступление. Потерь среди подчиненных капитана Белоусова не было, — рассказали в российском военном ведомстве.

Отделение код командованием сержанта Алексея Сулоянова столкнулось с ожесточенным сопротивлением на подходе к одному из населенных пунктов. В коротком столкновении противника удалось выбить с занимаемых позиций, а отделение Сулоянова уничтожило восемь боевиков. После этого Алексей организовал оборону на подходах к населенному пункту. Скоро начался сильный артиллерийский и минометный обстрел, за которым последовали атаки украинских сил.

— Отделение под командованием сержанта Сулоянова удержало рубеж. Потерь среди личного состава не было, — отметили в Минобороны.

Командир дорожно-комендантского батальона майор Артём Сабитов развернул диспетчерский пункт, обеспечивающий движение колонн с боеприпасами и другими грузами к передовой на одном из важных направлений. К нему попали данные радиоперехвата, где говорилось о готовящейся украинскими диверсантами атаке на тыловые коммуникации.

Оценив обстановку, майор Сабитов принял своевременное решение о перенаправлении идущей колонны с основного маршрута на запасной. После чего передал координаты для нанесения артиллерийского удара по готовящейся засаде в штаб. Решительные и своевременные действия Артема Сабитова позволили сохранить жизни солдат, предотвратить потерю военной техники и грузов, отметили в военном ведомстве.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022